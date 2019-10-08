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Премьер Украины заявил о планах увеличить расходы на оборону 

RT на русском 20 минут назад
Украина заявила о планах увеличить расходы на оборону
Фото: ТАСС
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о планах увеличить вложения в оборону в 2020 году.
«В публичной плоскости обсуждается, что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены», — приводит слова Гончарука Интерфакс.
Он отметил, что расходы на Минобороны вырастут до 136,6 млрд грн. (около 360 млрд руб.), оставаясь на уровне 5,4% от общего фонда бюджета.
Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что для реформирования возглавляемого им ведомства и вооружённых сил страны «важно привлечь советников из США».
В конце сентября украинский лидер Владимир Зеленский внёс изменения в закон об обороне, которыми наделил президента полномочиями по утверждению плана обороны страны.
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Украина , Армия , В мире , Оружие , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский , Министерство обороны , Интерфакс
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