Украина заявила о планах увеличить расходы на оборону

Премьер Украины заявил о планах увеличить расходы на оборону

«В публичной плоскости обсуждается, что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены», — приводит слова Гончарука Интерфакс.

Он отметил, что расходы на Минобороны вырастут до 136,6 млрд грн. (около 360 млрд руб.), оставаясь на уровне 5,4% от общего фонда бюджета.

Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что для реформирования возглавляемого им ведомства и вооружённых сил страны «важно привлечь советников из США».