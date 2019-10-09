Псы-«Атаманы»: нехорошие новости для Донбасса

Псы-«Атаманы» и другие новинки украинской армии

Несмотря на усмешки скептиков, украинская оборонка продолжает существовать

Киеве открылась XVI Международная специализированная выставка «Оружие и безопасность», на которой украинские разработчики, в том числе и ГК «Укроборонпром» , покажут перспективные разработки в области военной техники и технологий. Среди них — уже третья версия перспективного бронетранспортера «Отаман» («Атаман» в переводе с укр. — Ред.).

И это притом, что первая версия «Отамана» была представлена публике всего три года назад.

Тогда, в октябре 2016 года, на выставке в Киеве местное частное НПО «Практика» представило более десяти образцов новой техники, в том числе: бронеавтомобиль «Козак 2»; десантный бронеавтомобиль «Козак 2M-Д»; разведывательный бронеавтомобиль «Козак 2M-Р»; бронеавтомобиль «Козак 3»; легкий бронеавтомобиль «Козак 4»; легкий бронеавтомобиль для спецназа «Козак 5»; бронированный санитарный автомобиль; бронированный автомобиль МАЗ-6317; и, собственно бронированные платформы «Отаман 6х6» и «Отаман 8х8».

Последняя была радикальной модернизацией советского БТР-60. Украинцев начали высмеивать в соцсетях. Однако спустя три года те представили уже третью версию «Отамана». И стало понятно: можно шутить над украинской оборонкой, но она продолжает работу: собаки лают, караван идет. И это очень нехорошие новости для Донбасса.

Больше и лучше

От своих советских предков «Отаман-3» отличается габаритами. Он больше и комфортабельнее: внутри он получил систему отопления и кондиционирования. Что касается брони, то ее киевляне закупают во Львове

«Если раньше мы представляли прототипы, которые разрабатывало наше КБ, то сегодня я хочу показать вам две машины из тех десяти, что представлены здесь, — это «Козак-2М» и вот эта машина («Отаман-3»). Это те машины, которые помогли нам разработать, придумать, оснастить офицеры, которые воевали на фронте. Это не только наши идеи, это идеи людей, которые там были и которые сказали: «Нам нужно вот это». Вот эта машина — такой машины на Украине нет, такой машины нет у нашего восточного врага и у многих из тех, кто хочет воевать, в других частях света. Эта машина сделана по техническому заданию морской пехоты Украины. Она плавающая, она на 10 человек», — заявил руководитель НПО «Практика» Олег Высоцкий.

При этом он подчеркнул, что «Отаман-3» создавали совместно с «Укроборонпромом». При этом разработчику разрешили устанавливать на эту машину двигатели, разработанные в Германии. Как заявил Высоцкий, новый украинский БТР будет также отвечать и стандартным НАТО . По его словам, на заводских испытаниях машина показала и хорошую проходимость.

В общем, потребителям предложат не сырой продукт. В 2018 году «Отаманы» включили в перечень бронетехники, предлагаемой на экспорт государственной компанией «Спецтехноэксперт». Однако «Отаман» — это не самое главное, что предложат на выставке в Киеве.

«Это точно «Нептун», это точно большая линейка средств РЭБ, это точно пушки к «Богдане» (украинская САУ — Ред.), это точно бронетехника «Козак» киевского НПО «Практика», это точно турецкие предложения по средствам поражения и средствам для флота. Вообще военно-морская тематика в этом году будет значительно расширена по сравнению с предыдущими», — называл главные экспонаты выставки в Киеве в комментарии украинскому «Милитарному порталу» военный эксперт Тарас Чмут.

Турция — один из участников выставки, на которой среди прочего будет представлен БПЛА Bayraktar. Ранее, в марте 2019-го, возглавлявший тогда Украину президент Петр Порошенко заявил о прибытии в страну турецких беспилотников.

«Сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса Bayraktar, о поставке которого мне удалось договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся на территории Украины», — заявил он на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Переговоры о покупке этого беспилотника велись около двух лет. За это время представители Министерства обороны Украины посещали Турцию и знакомились с различными этапами испытаний Bayraktar TB2.

Однако в первую очередь выставка должна запомниться все же украинскими вооружениями. При этом, что характерно, свои разработки представляют даже украинские вузы. Так одна из них — авторства Национального авиационного университета — беспилотник-камикадзе. Его разработала студентка НАУ.

В общем, даже украинские вузы разрабатывают оружие. И, что характерно, многие комментарии для журналистов звучали на русском языке.

Военный потенциал

Для оснащения украинской армии всеми необходимыми новинками, показанными в Киеве, понадобится значительное количество средств. Но и та техника, которая находится на вооружении ВСУ сегодня, несмотря на все вопросы к ней, все же делает эту армию серьезным противником, в первую очередь для народных милиций ДНР и ЛНР.

«ВСУ, может быть, и «бедная» армия, но на фоне кого? На фоне противостоящих ей корпусов Народной милиции ЛНР и ДНР ВСУ вполне себе обеспеченная армия. Оптикой, в том числе ночной, и цифровой связью она уже обеспечена лучше, чем корпуса. Например, за многомиллионные контракты на обеспечение закрытой цифровой связью бронетанковых подразделений ВСУ бьются сразу несколько фирм (об этом, кстати, ещё поговорим, эта тема продолжает тему «Джавелинов»). А у нас… Р-123, Р-173 на танках и Р-159 на плечах у пехоты. И нет подвижек в изменении этого положения на уровне системы. Враг уже радикально другой, уже во время Дебали (Дебальцево — Ред.) он был другим, а с тех пор в него вкладывали и вкладывали деньги. Бедная армия? Ну-ну», — писал еще в 2017 году боец НМ ЛНР Андрей Морозов.

Судя по его свежим записям, ситуация кардинально не поменялась. Бойцы НМ ЛНР вынуждены в России закупать даже компьютерную технику. Кроме того, волонтеры передают бойцам различное снаряжение, которое невозможно найти в ЛНР. Среди прочего — дефицитные в республике аккумуляторы для портативных радиостанций.

При этом ВСУ имеют еще одно — ключевое — преимущество в сравнении с корпусами НМ ЛНР и ДНР: мобилизационный потенциал. В Донбассе постоянно гибнут люди, однако Украина, благодаря численности населения, быстро пополняет резервы. Грубо говоря, Киев может задавить Донецк и Луганск числом.

В таких условиях показываемые разработки в Киеве свидетельствуют — украинская оборонная промышленность все еще жива. Ее не добила всепоглощающая коррупция. Все-таки, тот запас прочности, который был создан при СССР (речь как о производстве, так и о научных школах) достаточно высок. А это значит, что Украина, пускай и небольшими партиями, продолжит разрабатывать новое оружие. Поэтому кавалерийским наскоком, напевая песню «Помнят псы-атаманы», с ней не справиться.