Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты от «Слуги народа» провели встречу с «королем контрабанды Украины» 

Lenta.ru 42 минуты назад
Сторонники Зеленского встретились с «королем контрабанды»
Фото: РИА Новости
Депутаты из фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского провели встречу с Ильей Павлюком, которого называют королем украинской контрабанды. Об этом их однопартиец, депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, встреча проходила в киевской гостинице «Украина» 3 октября. Откуда Дубинский получил данную информацию, в сообщении не уточняется.
«У меня вопрос, прежде всего, к руководству партии, а также к участникам — что они там делали и какие вопросы обсуждали?» — написал он.
Также, по данным Дубинского, помимо 26 депутатов на встрече присутствовал генерал-майор Службы внешней разведки Украины Сергей Трегубенко, которого связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды.
По информации «Страна.ua», Илья Павлюк является «смотрящим западной таможни», который организует проход запретных грузов через границу. Он стал известен как один из самых одиозных «крышевателей контрабанды» еще со времен президентства Виктора Януковича. Также Павлюку приписывают тесные отношения с Зеленским, в частности, фигурирует информация о том, что он консультировал штаб украинского лидера в ходе предвыборной кампании.
Ранее в октябре о связи украинских силовиков с контрабандистами высказывался премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, новые люди в Службе безопасности Украины и других правоохранительных органах смогут справиться с проблемой контрабанды в стране. Гончарук выразил уверенность, что победить контрабандистов можно только совместными усилиями органов правопорядка и правительства под координацией президента.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Последние новости
Обнародована запись звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца Обнародована запись звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца Назначен новый директор ФСИН Назначен новый директор ФСИН Нобелевскую премию по физике присудили за раскрытие тайн Вселенной Нобелевскую премию по физике присудили за раскрытие тайн Вселенной
Комментарии
Украина , В мире , Виктор Янукович , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский , Александр Дубинский , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грузии захотели отсудить у РФ миллионы долларов
В Грузии захотели отсудить у РФ миллионы долларов5
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения345
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор71
На «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие
На «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие26
«Работенка агрессивная». Кем работал новый глава ФСИН
«Работенка агрессивная». Кем работал новый глава ФСИН1
Видео
На Су-57 нашелся новый претендент
01:55
На Су-57 нашелся новый претендент
Армия
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
02:26
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Политика В мире
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
01:03
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
Происшествия
Кто подставил Зеленского
03:45
Кто подставил Зеленского
В мире Армия
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
01:05
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
Происшествия
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
01:10
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
В мире Статьи
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
02:56
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
Армия Украина
Россиян порадовали бесплатными туалетами
02:43
Россиян порадовали бесплатными туалетами
Общество
Назван новый глава ФСИН
00:21
Назван новый глава ФСИН
Политика
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк
03:04
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение