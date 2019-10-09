ВСУ открыли огонь в месте отвода сил в Донбассе

Бойцы Вооруженных сил Украины открыли огонь в районе населенного пункта Петровское в Донбассе, где сегодня планируется отвод сил и средств под контролем ОБСЕ

Об этом сообщил представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«С украинской стороны идет стрелковый огонь в нашем направлении, что является нарушением режима прекращения огня и ранее данных украинской стороной гарантий безопасности. Это провокационный обстрел», — цитирует РИА Новости заявление представителя ДНР.

По его словам, ополченцы не отвечают на провокации и готовы к исполнению взятых на себя обязательств и достигнутых ранее договоренностей.

Изначально выполнить отвод войск на участке в районе Петровского и Золотого планировалось 7 октября, однако потом эта дата была перенесена Киевом. Ранее «Звезда» опубликовала первые кадры прибытия на место разведения сил представителей ОБСЕ и СЦКК.