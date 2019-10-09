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ВСУ открыли огонь в месте отвода сил в Донбассе 

ТК «Звезда» + ещё 24 1 час назад
Бойцы Вооруженных сил Украины открыли огонь в районе населенного пункта Петровское в Донбассе, где сегодня планируется отвод сил и средств под контролем ОБСЕ.
Об этом сообщил представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
«С украинской стороны идет стрелковый огонь в нашем направлении, что является нарушением режима прекращения огня и ранее данных украинской стороной гарантий безопасности. Это провокационный обстрел», — цитирует РИА Новости заявление представителя ДНР.
По его словам, ополченцы не отвечают на провокации и готовы к исполнению взятых на себя обязательств и достигнутых ранее договоренностей.
Изначально выполнить отвод войск на участке в районе Петровского и Золотого планировалось 7 октября, однако потом эта дата была перенесена Киевом. Ранее «Звезда» опубликовала первые кадры прибытия на место разведения сил представителей ОБСЕ и СЦКК.
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Комментарии15
Украина , Армия , Видео , В мире , ОБСЕ , РИА Новости
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