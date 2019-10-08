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Зеленскому предложили перенести офис президента в Донбасс 

Lenta.ru + ещё 9 47 минут назад
Зеленскому предложили переехать в Донбасс
Фото: ТАСС
Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением перенести офис президента в Золотое Луганской области появилась на сайте украинского лидера.
«Требуем срочно перенести офис президента из города Киев в посёлок городского типа Золотое… Перенос офиса должен быть произведен до отвода Вооруженных сил Украины по так называемой «формуле Штайнмайера», говорится в петиции. Автором петиции выступил гражданин Украины Игорь Гончаренко.
В настоящее время петицию поддержали почти четыре тысячи человек из 25 тысяч необходимых для ее официального рассмотрения главой государства. До конца сбора подписей осталось 92 дня.
Ранее сообщалось, что на сайте украинского президента появилась петиция с требованием опубликовать стенограммы телефонных разговоров бывшего главы государства Петра Порошенко с официальными представителями Соединенных Штатов в период с 2014 по 2019 годы.
28 сентября украинцы потребовали от Зеленского опубликования стенограмм всех его телефонных разговоров с лидером России Владимиром Путиным.
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Комментарии1
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Киев
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