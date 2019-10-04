Украина и Литва оккупировали туалет в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter захват туалета в ПАСЕ депутатами Украины Литвы . Полчаса парламентарии не пускали туда российских коллег, сообщил «Царьград».

Пушков сделал репост записи бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова , где тот сообщил, что украинские и литовские дипломаты на полчаса закрылись в туалете от русской делегации.

Сенатор назвал инцидент «туалетным протестом» и предложил оценить уровень примитивизма народных депутатов, представляющих страну на международном уровне.

«На моей памяти были расистские выкрики, топтание ногами и исполнение невменяемой Геращенко, наскоки в коридорах, но до захвата туалетов и их «обороны» от членов нашей делегации не доходило», — заключил Пушков.

По словам члена российской делегации в ПАСЕ Романа Кашина, украинские и литовские дипломаты заняли все кабинки в туалете и не пускали его. Таким образом делегаты выказали протест якобы российской оккупации регионов стран Европы. Как заявил участник этой акции, таким образом украинцы и литовцы показали российской делегации, какие чувства испытывают страны, чьи регионы захвачены другим государством.

Оккупация туалета продолжалась более 35 минут: до тех пор, пока нидерландский коллега не дал Кашину ключ от туалета для трансгендеров.