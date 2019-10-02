«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому

Участники акции протеста «Нет капитуляции» в центре Киева предъявили требования властям, передает «Укринформ».

Митингующие на площади Независимости потребовали запретить любой особый правовой режим, который ограничивает суверенитет Украины или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях; запретить освобождение от ответственности членов незаконных вооруженных формирований, которые совершали тяжкие преступления на территории Украины; запретить избираться и быть избранными в органы власти всем членам незаконных вооруженных формирований или коллаборационистских администраций; запретить добровольную передачу под контроль незаконных вооруженных формирований, иностранных войск или неустановленных боевиков любых населенных пунктов на территории Украины; запретить образование или существование любых негосударственных или региональных вооружённых формирований на территории Украины; запретить признание выборов любого формата на территории страны, которая не находится под военным или административным контролем Украины.

Участники акции протестуют против подписания так называемого «плана Штайнмайера», определяющего порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Они кричат: «Нет капитуляции», «Нет плану Штайнмайера», «Нет плану Путина», «Нет отведению войск».

После зачитывания требований к властям митингующие направились к офису президента Владимира Зеленского с призывами: «Вова, выходи!».

В настоящее время у офиса президента продолжают находиться несколько сотен человек.