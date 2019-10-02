Киев готовится к проблемам

Похоже, военные действия в Донбассе прекратятся еще не скоро, пишет колумнист украинского еженедельника «2000» Юрий Анисимов . На киевское государственное руководство стали оказывать мощное давление сторонники «войны до победного конца», считающие какие бы то ни было компромиссы с Москвой , Донецком и Луганском изменой и предательством.

И не имеет значения, что «ястребы» не выражают интересы большинства населения. Их не более 15% от числа проживающих в стране граждан, если ориентироваться на результаты недавних парламентских выборов. Но они хорошо организованы, довольно агрессивны и способны не только на угрозы в адрес миротворцев, но и на криминал. К тому же их поддерживает руководство партий «Европейская солидарность» и «Голос», попавших в парламент, различные националистические организации и все, для кого война представляет определенный «коммерческий интерес».

Надо признать, что в стране еще немало тех, кто считает, что жители Донбасса должны жить так, как живут, к примеру, галичане. Никакого русского языка, никаких советско-русских названий населенных пунктов и улиц, никаких связей с Россией . Руководители городов и районов, прокуроры, судьи, полицейские должны быть только «сознательными проверенными патриотами», желательно из западных регионов. Никакой амнистии тем, кто был причастен к военным действиям, естественно, со стороны Донбасса (а ведь это десятки, если не сотни тысяч людей). Жесткая люстрация всех сочувствующих ополченцам, включая преподавателей вузов, учителей, журналистов, работников культуры и медицины. На местных выборах в полной мере должны быть представлены «Европейская солидарность», «Голос» и даже партии, не попавшие в ВР: «Свобода», Радикальная партия Ляшко, «Гражданская позиция» Гриценко, «Народный фронт» Яценюка, «Украинская стратегия» Гройсмана и ряд других, не очень популярных на юго-востоке.

При этом никого не смущает тот факт, что на недавних парламентских выборах ни один представитель от всех вышеуказанных партий не смог победить на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Здесь безраздельно доминировали исключительно «пророссийские» партии «Оппозиционная платформа — „За жизнь“ и „Оппозиционный блок“. Разве это не серьезный сигнал для мировой общественности?

Поэтому можно не сомневаться, что на будущих выборах на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР даже после того, как ее покинет последний российский советник, закроют границы с Россией и люстрируют абсолютно всех „неблагонадежных“, ситуация кардинально не изменится. Местные избиратели проголосуют только за своих, с которым они пережили все тяготы почти шестилетней войны. Представителям „Европейской солидарности“, „Голоса“, „Свободы“ и прочим сторонникам продолжения войны здесь ни при каких условиях, включая любые денежные вливания, ничего „не светит“.

ЕС. Да и после выборов отношения с Киевом новоизбранного, а не назначенного президентом, легитимного руководства Донецкой и Луганской областей вряд ли будут безоблачными. На фоне разрухи, повального обнищания, взаимной неприязни, граничащей с ненавистью, их сотрудничество будет подвергаться „испытанию на прочность“. Здесь никогда не поддержат политиков, утверждающих, что возвращение неподконтрольных территорий путем взаимных уступок сторон является коварным замыслом Москвы, которая-де хочет сделать из Донбасса тормоз на пути Украины в НАТО

После победы на президентских выборах Зеленского и „перезагрузки власти“ казалось, что ситуация начинает меняться к лучшему, и приоритетными станут вопросы установления мира. Народ Украины устал от войны, от разжигания ненависти. Появились и первые обнадеживающие моменты. Президенты России и Украины начали общаться по телефону, состоялся обмен удерживаемыми лицами. Но, к сожалению, эти первые шаги наткнулись на яростное сопротивление тех, кто требует военных действий до победы.

Накануне недавнего саммита в Минске представители украинской делегации развернули дебаты относительно „формулы Штайнмайера “, которую Владимир Путин предложил закрепить в качестве основного пошагового плана для обсуждения на встрече лидеров четверки.

Несколько слов о „формуле Штайнмайера“ В конце 2015 года бывший тогда министром иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил: Украина принимает закон об особом порядке проведения местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях, затем в непризнанных республиках проходят выборы. После признания наблюдателями ОБСЕ их демократичными временно вступает в силу закон Украины „Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“. Постоянно действующим этот закон становится после внесения изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса и передачи Киеву контроля над границей с Россией.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко предложил взамен „формулу Зеленского“, которая не предусматривает особого статуса Донбасса, и даже пригрозил, что в случае ее неприятия руководство Украины оставляет за собой право на „переход к радикальным мерам“ (правда, без дальнейшей их детализации). Трудно поверить, что это кого-либо напугает.

Вместо особого статуса Киев предлагает Донбассу тот же формат децентрализации, что и всей остальной Украине — территориальные громады (общины). Но общины занимаются преимущественно вопросами коммунального хозяйства, самоуправления и не могут влиять на вопросы, связанные со школьной программой. К примеру, менять язык преподавания. Не говоря уже о праве самостоятельно формировать в регионе весь силовой блок (суды, прокуратура , полиция).

Непоследовательность нового государственного руководства может загнать сложившуюся ситуацию в тупик. К тому же масла в огонь подливает команда поверженного Порошенко, которая никогда не находила взаимопонимания с Донбассом и искусственно подогревала в обществе милитаристские настроения.

Все здравомыслящие люди уверены, что войну в Донбассе можно и нужно было предотвратить. От нее пострадали и Украина, и Россия, и даже Европа, хотя и в меньшей степени. Но в первую очередь — население Донбасса. Со временем история все расставит по своим местам. Станут известны имена всех, кто не смог или не захотел предотвратить войну, что было сделано ошибочно или что не сделано во избежание кровопролития.

Согласно данным Мониторинговой миссии ООН с апреля 2014 г. до конца 2018 г. на востоке Украины погибли 13 тысяч человек. 30 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Среди них около 3300 погибших были гражданскими, 4000 — военнослужащими ВСУ, 5500 ополченцы. И эти цифры с каждым днем продолжают расти.

Запад это отлично понимает и продолжает недоумевать, почему наши политики упорно игнорируют мировой опыт цивилизованного решения подобных проблем. А именно он позволяет спокойно относиться к двуязычию, допускает федеративное устройство или автономию, предоставляет местному самоуправлению самые широкие полномочия. Многих европейцев пугают воинственные политики Украины, которые „нарываются“ на войну с мощным соседом без всяких шансов на победу и при этом пытаются вянуть Запад.

В Европе понимают, что в ряде стран (Англия, Испания, Финляндия, Италия и т. д.) есть регионы со своей культурой, языком, религией, традициями. Но никому не приходит в голову неуважительно относиться к меньшинствам, игнорировать их гражданские права, навязывать свои требования в угоду „титульной нации“.

Украинские же политики никак не хотят понять простую истину: Донбасс — это не Львовская и даже не Винницкая область. Там живет довольно много людей, у которых свое понимание жизни, свои традиции, свой язык, своя культура, свое отношение к истории. И их не надо воспитывать по „западно-украинским“ шаблонам. Ни к чему хорошему это не приведет. А вот в Москве хорошо понимают все эти тонкости и используют их в своих целях.

Если же военные действия на востоке страны затянутся на неопределенный срок, все может закончиться банально просто и трагично.

России может надоесть эта бессмысленная говорильня, и, опираясь на весомую поддержку какой-то части местного населения (а это, к сожалению, реальность), нейтральную позицию Китая и ряда других стран Азии, Африки и Латинской Америки, она может решиться на осуществление „абхазского варианта“ — и официально признать независимость ДНР и ЛНР. К слову, Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии более десяти лет назад. Большинство стран мира до сих пор не признает этот факт. Но это не мешает ей существовать и даже развиваться, не помышляя о возвращении в состав Грузии.

Нельзя исключать и более худший — „крымский“ — вариант развития событий: проведение референдума и по его результатам — заявление о включении Донбасса в состав РФ (что, естественно, доставит ей немало проблем).

А перед западными странами — в случае возникновения „второго Крыма“ — возникнет кошмарная перспектива масштабной войны с огромной ракетно-ядерной Россией, трагические последствия чего никому не ведомы.