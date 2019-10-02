Зеленский принял решение по Донбассу и Крыму

Владимир Зеленский Президент Украины заявил о необходимости создания концепции переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта в Донбассе, передает «Интерфакс».

«Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта», — сказал Зеленский на заседании правовой комиссии при президенте.

По его словам, концепция должна дать ответы на вопросы о жизни человека после возвращения под контроль Киева и о «принципах и формах ответственности, — а в некоторых случаях и освобождение от нее», — за сотрудничество с властями непризнанных республик.

Зеленский также заявил о необходимости разработки стратегии «деоккупации» Крыма.

1 октября по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе была согласована так называемая «формула Штайнмайера», определяющая порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.