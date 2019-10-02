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Зеленский принял решение по Донбассу и Крыму 

Рамблер + ещё 5 5 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания концепции переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта в Донбассе, передает «Интерфакс».
«Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта», — сказал Зеленский на заседании правовой комиссии при президенте.
По его словам, концепция должна дать ответы на вопросы о жизни человека после возвращения под контроль Киева и о «принципах и формах ответственности, — а в некоторых случаях и освобождение от нее», — за сотрудничество с властями непризнанных республик.
Зеленский также заявил о необходимости разработки стратегии «деоккупации» Крыма.
1 октября по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе была согласована так называемая «формула Штайнмайера», определяющая порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Комментарии325
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Интерфакс , Республика Крым
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