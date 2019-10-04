Как Зеленский победит новый Майдан

Президент Украины согласился подписать "формулу Штайнмайера" — механизм выполнения Минских соглашений по Донбассу. В стране это немедленно назвали предательством. В протестах объединились даже те, кто еще недавно считались злейшими врагами. Чтобы взять ситуацию под контроль, главе государства придется действовать решительнее.

Что такое "формула Штайнмайера"

Пойти на это Киев вынудили военные поражения — ополчение ДНР блокировало группировку Вооруженных сил Украины под Дебальцево . И пока шли переговоры в Минске , украинские военные безуспешно пытались вырваться из окружения. В результате постмайданные власти взяли на себя ряд обязательств: провести конституционную реформу с децентрализацией, предоставить Донбассу особый статус, отказаться от преследования участников конфликта, возобновить социальные выплаты населению, начать диалог о местных выборах. Еще одно условие — прекращение огня и отвод тяжелого вооружения.

Когда угроза разгрома ВСУ миновала, Киев фактически отказался выполнять "Минск-2". В Донбассе не платили пенсии, украинские силовики постоянно задерживали ополченцев. А когда президент Петр Порошенко внес в Раду закон об изменении конституции и децентрализации, в столкновениях у стен парламента пострадало более ста сотрудников правоохранительных органов . Закон так и остался проектом.

Кроме того, в Киеве не скрывали, что не доверяют выбору жителей ДНР и ЛНР.

"Петр Порошенко на "нормандском формате" сказал: "Вы знаете, нет, я не могу предоставить особый статус, потому что откуда я знаю, кого там выберут". И тогда Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи министром иностранных дел (ФРГ. — Прим. ред.), предложил вот эту компромиссную формулу", — рассказывал глава МИД России Сергей Лавров.

Это была устная формулировка — алгоритм действий, соответствующий Минским соглашениям. Суть в том, что сначала ДНР и ЛНР временно получают особый статус для организации местных выборов. Голосование идет под контролем ОБСЕ и по украинским законам. Если итоги выборов признаны, формируется местная власть и территориям предоставляют особый статус уже на постоянной основе. После чего Киев берет под контроль границу.

Под чем подписался Киев

Но и это не устроило украинские власти. Порошенко подчеркивал, что федерализация неприемлема, то есть никто не собирался давать Донбассу особые права.

При новом президенте "формулу Штайнмайера" попытались подписать так, чтобы "патриотам" было сложно обвинить главу государства в "зраде" (предательстве). Депутат Рады от партии "Слуга народа", глава комитета Верховной рады по внешней политике Богдан Яременко заявил даже, что "никто ничего не подписывал".

"Представитель Украины Леонид Кучма письменно уведомил представителя ОБСЕ о том, что Украину устраивают формулировки", — подчеркивал парламентарий.

Руководитель украинской делегации Леонид Кучма действительно не поставил подпись на общий документ, так как это якобы косвенно подтверждало бы статус самопровозглашенных республик как полноценных участников переговоров. Кучма направил письмо на имя спецпредставителя ОБСЕ.

Но это не помогло. Две фракции Верховной рады потребовали от министра иностранных дел Вадима Пристайко и начальника Генштаба Руслана Хомчака объяснений. Депутаты советов во Львовской и Тернопольской областях осудили признание "формулы". В Ивано-Франковской области в местной госадминистрации сформировали "Штаб национального сопротивления капитуляции Украины".

Один из активистов из этого региона Дмитрий Снегирев так объяснял опасения "патриотов":

"Может возникнуть политический сепаратизм. Вслед так называемым республиками могут возникнуть Венгерская, Румынская, Бессарабская республики". "Формула Штайнмайера" придумана в Кремле, она защищает российские интересы", — подогревал негодование Порошенко.

На Майдан и к офису президента вышли протестовать сотни членов националистических организаций. Они потребовали запретить амнистию ополченцев, участие тех, кто поддерживает ДНР и ЛНР в местных выборах, и особый правовой статус для регионов.

Когда соберется "нормандская четверка"

"Там собрались те, кто еще весной были заклятыми врагами, — "Национальный корпус" Андрея Билецкого с "порохоботами" (сторонниками Порошенко. — Прим. ред.), — рассказывает приехавший в Киев из Белогорода участник Евромайдана Роман Стригунков. — Хотя еще недавно "Нацкорпус" срывал выступления Порошенко, а сейчас они заодно, объединились против Зеленского. Будет ли Майдан? Всем, кроме националистов, на Украине надоела сама украинская повестка. Да, украинцам надоела Украина, если точнее — сводка новостей: один погибший в Донбассе, еще один погибший, еще один пленный".

По словам Стригункова, разговоры о Донбассе непопулярны в украинском обществе.

"Этой темы избегают. На Зеленского смотрят с надеждой, что он избавит всех от этой тоски. И его первые шаги — освобождение пленных — показывают, что он пытается решить проблему. А активность этой публики — "порохоботов", националистов, патриотов — воспринимают так: работа у них такая, бороться с предателями и кричать "зрада!" — добавляет он.

"Усталость от войны есть, — поддерживает Стригункова бывший активист Евромайдана, воевавший в Донбассе Александр Мединский. — Новый Майдан — против "формулы Штайнмайера" — собирается по вечерам, когда люди приходят с работы или учебы. "Профессиональных" демонстрантов — на полный день — там пока нет, все в режиме подработки. Настоящих буйных мало".

Но, как подчеркивает Мединский, Зеленскому не стоит расслабляться. Те, кто недоволен новым президентом и олигархом Игорем Коломойским, которого считают покровителем Зеленского, технически вполне могут осуществить еще один государственный переворот на волне "патриотизма", считает собеседник РИА Новости.

"Свергнуть-то Зеленского они свергнут, а дальше что? Главный вопрос — в легитимности новой власти в глазах других стран, в первую очередь Запада. А Евросоюз сейчас, например, Киев хвалит за то, что переговоры по Донбассу сдвинулись с мертвой точки. И Зеленский это понимает. Его сила не в том, чтобы разогнать новый Майдан, а в том, чтобы заручиться поддержкой всех, кто участвует в переговорах. Для него сейчас наступает решающий момент", — подводит итог Мединский.

Он напоминает, что главе государства придется действовать в условиях, когда против него выступает значительная часть политиков.

"У того же Порошенко это часто была игра в поддавки. Он типа пытался протолкнуть закон о децентрализации, но тут ужасные националисты устроили дебош и чуть ли ни второй Майдан, и пришлось пойти навстречу требованиям разгневанной улицы. Хотя все знали, что дирижируют всеми националистами и радикалами с Банковой или из СБУ", — отмечает он.

Зеленский настойчиво реализует то, что обещал, — новую встречу "нормандской четверки". После того как контактная группа в Минске показала прогресс в переговорах, подписав "формулу Штайнмайера", канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что теперь предпосылки для такой встречи есть.

"Хотим назначить дату", — добавила она.

В этом отношении президент Украины последовательно идет к успеху.