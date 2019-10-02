Кучно пошло: о хитром плане Зеленского

После подписания «формулы Штайнмайера» Украиной на улицы ринулись протестовать множество гадких персонажей — от неонацистов из «Азова» до завзятых порохоботов. Однако считать, будто цели «команды Зе» радикально отличаются от их целей, было бы лишь заблуждением. Наблюдая за конфликтом двух ответвлений одного Евромайдана, не стоит об этом забывать

За последний месяц едва вступившие в должность министры вполне наглядно и кучно продемонстрировали свое истинное отношение к русскоязычным согражданам (которые, собственно, и привели их к власти). Вот новый министр культуры Украины Владимир Бородянский в интервью «Би-би-си» рассуждает, как важно запретить, например, все творения режиссёра Никиты Михалкова (и не только Михалкова):

«Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд».

И обещает неприятности тем из украинских артистов, которые хотят гастролировать в России . То есть майданная цензура продолжается, да и официальные чёрные списки запретной литературы, фильмов, артистов никто не отменял.

Вот министр образования Анна Новосад, выступая на 16-м ежегодном форуме YES, заявляет о продолжении борьбы с наследием советской школы, которая была «построена на страхе»:

«Обычная украинская школа — это школа, которая, к сожалению, переняла на себя все те негативы, которые были в советской школе. Это система, которая очень часто построена на страхе, который пронизывает абсолютно все отношения».

Интересно, откуда рождённая в 1990 году знает о «страхе» советского образования?

А вот обозначена и сверхцель очередной «школьной реформы».

«Уже пять лет прошло, а во многих учебниках пишется, что Россия — друг Украины, мы еще вспоминаем о дружеских отношениях с нашим врагом, поэтому здесь многое надо изменить», — настаивает госпожа Новосад.

Вот министр социальной политики 34-летняя Юлия Соколовская в интервью «Интерфаксу» заявляет, что нищающим украинцам, оказывается, «ничего не мешает» копить на старость и откладывать деньги, чтобы при выходе на пенсию не ждать выплат от государства.

«Я скажу такую вещь — нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем… Стимулировать людей накапливать — это один из выходов», — уверяет госпожа Соколовская, раньше работавшая руководителем одного из направлений американской грантовой программы USAID и, видимо, потому искренне не понимающая, насколько бедно живёт большинство её сограждан.

Из других новостей правоохранительной деятельности на Украине весьма показательно избрание в наблюдательный совет НАБУ подозреваемого в убийстве писателя Олеся Бузины ультранационалиста Дмитрия Медведко и его расово правильного соратника из «Демократичной сокиры» Ивана Ясинского. Одновременно новоназначенный генпрокурор Руслан Рябошапка в своём рабочем кабинете принимал экс-главу одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко, обоснованно подозреваемого в убийстве жителя Черноморска Виктора Кузнецова . И, как полагают журналисты, именно в виду личного знакомства генпрокурора и «выдающегося» правосека ведомство господина Рябошапки никак не согласует вручение подозрения в совершении убийства господину Стерненко.

Параллельно продолжается преследование тех, кто находит в себе смелость выступать за мир, в частности, оживился сайт «Миротворец», куда внесли известного украинского певца Олега Винника, посмевшего выступить в пацифистском флешмобе; не закрыты инспирированные дела против многих сотен политических заключённых и узников совести; не утихают обстрелы мирного населения на Донбассе. Зато на защиту террориста-атошника Белько, который под воздействием алкоголя, наркотиков и неразделенной любви захватил метромост в Киеве, дружно стала вся «патриотическая общественность», включая нового министра по делам ветеранов Оксану Коляду.

Назначенный премьер-министром Алексей Гончарук прямым текстом заявил, что страна «последние пять лет двигалась в правильном направлении, но очень медленно». А пару дней назад данный персонаж вдогонку поведал, что «следующие пару лет нас ждут очень непростые времена» и «каждая третья гривна в следующем году пойдет на погашение долгов».

«Почему? Потому что много лет назад кто-то понабирал на себя эти обязательства», — говорит Гончарук.

А кто же эти таинственные анонимы, которые увеличили госдолг страны за пять лет более чем в три с половиной раза раза (с 584 114 млн грн до 2 067 125 млн грн)? Вроде бы в таком «правильном направлении» двигались и даже «очень медленно».

Фактически слова те же, деяния аналогичны, происхождение общее. Как написал на своей странице в Facebook специализирующийся на правоохранительной тематике блогер Александр Волков

«Признаюсь честно, мне стыдно за то, что я поддерживал Зеленского и "Слугу народа". Очевидно, что нельзя было выбирать Порошенко, но если бы отмотать время назад, я бы точно также критиковал Порошенко, но не написал бы ни одного положительного поста про Зеленского или Слугу народа. Как минимум для того, чтобы сейчас не чувствовать себя дураком».

Чувствовать себя дураком никому не хочется, но не надо быть им и в будущем. Весь хитрый план «зеленитов» состоит в решении тех же стратегических задач — лишь менее питекантропским способом. Разумеется, это не повод сочувствовать очередному сборищу неонацистов и порохоботов, но чем быстрее развеются иллюзии относительно истинных целей «команды Зе», тем лучше.

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* Деятельность организации запрещена в РФ