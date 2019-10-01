Назван срок отвода сил на двух участках в Донбассе

Отвод сил и средств сторон в Золотом и Петровском в Донбассе запланирован на 7 октября, передает РИА Новости.

По итогам заседания в Минске контактной группы по Украине спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что «удалось определить конкретную дату — 7 октября — для возобновления разведения сил и средств».

Ранее глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республии (ДНР) Наталья Никонорова сообщила, что согласован план-график разведения сил в Золотом и Петровском, который не затрагивает демонтаж фортификаций. По ее словам, Киев настаивал на включении в документ и Станицы Луганской, «но удалось добиться, что это два разных процесса».

Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера ». Ее три года назад предложил бывший министр иностранных дел и нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Формула определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов на территориях непризнанных республик. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что будет разработан закон об особом статусе Донбасса, и в него должна быть «имплементирована» «формула Штайнмайера».

Глава МИД ДНР также заявила, что контактная группа выполнила все условия для разблокирования саммита «нормандской четверки».

В конце июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ополченцы непризнанных республик Донбасса смогли добиться обоюдного разведения сил в районе Станицы Луганской, рамочное соглашение о котором было достигнуто контактной группой в 2016 году. Тогда же состоялся отвод сил в районе Золотого и Петровского, однако впоследствии украинские войска вернулись на свои позиции возле этих населенных пунктов.