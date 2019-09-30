Кличко подал в суд на правительство Украины

Кличко подал в суд из-за намерения уволить его

По информации адвоката, иски поданы в Окружной административный суд Киева. Он пояснил, что в действиях Богдана усматриваются признаки уголовного преступления, поскольку отправка письма кабмину с предложением уволить Кличко выходит за пределы полномочий главы офиса президента.

"То есть, кабинет министров рассматривал то, что было внесено незаконно, и если президент подпишет это представление, он может стать соучастником этого преступления", — цитирует адвоката интернет-издание "theБабель".

Шевчук добавил, что если суд подтвердит наличие признаков преступления в отправке Богданом упомянутого письма, защита Кличко будет обращаться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.

Кроме того, по словам адвоката, защита мэра подала еще один иск, в котором требует признать противоправными действия правительства относительно внесения президенту предложения об увольнении Кличко и просит премьер-министра Украины Алексея Гончарука отменить соответствующее предложение.

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации — с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.