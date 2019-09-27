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Украинские националисты угрожают остановить завод на границе с Крымом 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Украинские националисты угрожают остановить завод на границе с Крымом
Фото: News.ru
Сторонники украинской националистической партии «Национальный корпус» угрожают остановить завод «Микрон». Предприятие находится в Херсоне на границе с Крымом. Производство открыли в начале 2019-го бизнесменом из Днепра Константином Томилиным.
Жители пришли на очередную сессию горсовета с чучелом в противогазе. По мнению горожан, выпуск смесей для ремонта асфальтного покрытия стал источником экологических проблем для Херсона. Жители жалуются на удушье и неприятный запах, а также ухудшение здоровья, передаёт агентство «Херсон Daily».
Ранее News.ru сообщал, что силовики украинского Харькова доставили в отдел 17 человек после столкновений между участниками «Марша равенства» за права ЛГБТ-сообщества и их противниками из националистических группировок и консервативных организаций.
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Украина , НИИМЭ и Микрон , Республика Крым , Херсон
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