25 сентября новым главой Национальной полиции Украины стал генерал Игорь Клименко. На этом посту он сменил «человека главы МВД» Арсена Авакова — Сергея Князева, который днём ранее объявил об отставке
О назначении Клименко заявил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Также, по словам депутата, заместителями министра внутренних дел Арсена Авакова стали Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павлюченко, Александр Гогилашвили и скандальный куратор сайта «Миротворец» Антон Геращенко. Первым заместителем назначен Сергей Яровой.
«Зачистка» в МВД
Отставка Князева — знаковое явление для украинской политики. Во вторник, 24 сентября, он созвал пресс-конференцию и объявил об уходе. Причин Князев не назвал, но намекнул, что отставка — не добровольная.
Чиновник отчитался за 2,5 года работы и рассказал об успехах ведомства. Потом он сделал заявление об отставке, после чего встал, сказал «честь имею» и вышел из зала.
При этом несколькими днями ранее разгорелся скандал с бывшей женой Князева, которая вывезла в Польшу 650 тысяч евро наличными.
Уход главы Нацполиции стал очередным звеном в цепи «зачистки в МВД». В сентября также ушли в отставку три его заместителя: первый зам Вячеслав Аброськин, зампредседателя начальника Главного следственного управления Виталий Невгада и зампредседателя начальника Департамента защиты экономики Игорь Купранец.
Кроме этого, Кабмин уволил одиозного заместителя Авакова — Вадима Трояна, известного своими ультраправыми взглядами и влиянием на радикалов и националистов.
Почему на самом деле ушел Князев, и сможет ли удержаться на своём посту могущественный Арсен Аваков, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.
Подбираются к Авакову
Отставка Князева вызвана тем, что Владимир Зеленский будет пытаться поставить своих людей в ближайшее окружение Авакова, уверен политолог, замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов. По его словам, сейчас идёт процесс купирования полномочий Авакова: Нацгвардию хотят переподчинить президенту, возле Авакова хотят поставить «своих» заместителей.
«Для тех, кто связан с президентом, Аваков чужой, поэтому его будут пытаться вынудить подать в отставку.
Эту должность Авакову оставили за выслугу во время выборов. В политике не бывает окончательных договоренностей, поэтому процесс выдавливания Авакова и его людей из власти будет продолжаться. И тут он может психануть и, хлопнув дверью, сам подать в отставку. Не исключаю, что через полгода-год будет переформатирование правительства и для Авакова места уже не найдётся», — рассказал эксперт.
Война кланов
Нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать названием популярного сериала «Ментовские войны», уверен политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Подобные войны были свойственны украинскому МВД еще во времена Юрия Кравченко (был главой МВД с 1995 по 2001 год). Ведётся борьба различных группировок и кланов.
«В данном случае, похоже, что клан внутренней безопасности потихоньку съел своего шефа. Это произошло не за один день, его выдавливали. Причем выдавливали так, чтобы Аваков не смог продавить своего протеже», — пояснил Золотарёв.
Он также прокомментировал скандал с экс-женой Князева.
«Несмотря на то, что Князев в разводе с женой уже более 5 лет, совместные интересы у них есть. И судя по тому, что она неоднократно пересекала государственную границу, и уже был прецедент с задержанием с крупной суммой денег, её вели. Причем её пропустили на украинской границе, передали информацию польским коллегам, которые задержали, чтобы это не вызывало вопросов и сомнений, и чтобы это нельзя было замять», — подчеркнул политолог.
Всё это означает ослабление позиций Авакова, уверен эксперт: да, МВД стоит над Нацполицией, но её глава достаточно автономен.
«Что такое министр, если у него нет ожерелья своих замов? Так что аваковских людей потихоньку выдавливают из МВД. Зеленский хотел бы видеть другую кандидатуру на месте Авакова, но сейчас не время. А вообще это вопрос времени, когда Авакова «уйдут». Этот вопрос предопределён. Есть вдруг сменится позиция президента, Аваков останется, но это маловероятный сценарий», — подытожил Золотарёв.
Последний из могикан
Князев — достаточно весомая фигура в Министерстве внутренних дел и он, естественно, существенным образом влиял на многие процессы на Украине, будучи руководителем Нацполиции. И много разных сил хотели его убрать, сообщил политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин.
«Окружение Зеленского, это и Коломойский однозначно, те люди, которые разрабатывают вот эти все сценарии и выстраивают драматургию, решили убрать Князева. Потому что как бы там ни было, все-таки он достаточно плотно работал с Аваковым, и поэтому надо было его убрать. Потому что при любой ситуации это будет ослаблением Авакова.
Ему нужно думать, кем его заменить, а без одобрения Зеленского он этого сделать не сможет. И понятно, что Зеленский получает прямое воздействие на полицию. Как бы там ни было, это прямое ограничение Авакова», — заявил политолог.
Он считает, что власти готовятся к устранению Авакова.
«По-любому к этому причастна ФБР и другие американские спецструктуры, которые здесь сидят. Скорее всего, это межведомственная группа, состоящая из сотрудников ФБР, ЦРУ и так далее. Я думаю, они этим процессом руководят. Постепенно идет сжимание пространства, они подбираются к Авакову, устраняя людей, с которыми он работал, чтобы потом, видимо, его уже устранить и поставить полностью своего человека, как они сделали в прокуратуре. Незачищенным остался только Аваков», — сказал Соскин.