Ментовские войны по-украински. Главу Нацполиции уволили, новая цель — Аваков

«Зачистка» в МВД

Отставка Князева — знаковое явление для украинской политики. Во вторник, 24 сентября, он созвал пресс-конференцию и объявил об уходе. Причин Князев не назвал, но намекнул, что отставка — не добровольная.

Чиновник отчитался за 2,5 года работы и рассказал об успехах ведомства. Потом он сделал заявление об отставке, после чего встал, сказал «честь имею» и вышел из зала.

При этом несколькими днями ранее разгорелся скандал с бывшей женой Князева, которая вывезла в Польшу 650 тысяч евро наличными.

Уход главы Нацполиции стал очередным звеном в цепи «зачистки в МВД». В сентября также ушли в отставку три его заместителя: первый зам Вячеслав Аброськин , зампредседателя начальника Главного следственного управления Виталий Невгада и зампредседателя начальника Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

Кроме этого, Кабмин уволил одиозного заместителя Авакова — Вадима Трояна , известного своими ультраправыми взглядами и влиянием на радикалов и националистов.

Почему на самом деле ушел Князев, и сможет ли удержаться на своём посту могущественный Арсен Аваков, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Подбираются к Авакову

Отставка Князева вызвана тем, что Владимир Зеленский будет пытаться поставить своих людей в ближайшее окружение Авакова, уверен политолог, замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов . По его словам, сейчас идёт процесс купирования полномочий Авакова: Нацгвардию хотят переподчинить президенту, возле Авакова хотят поставить «своих» заместителей.

«Для тех, кто связан с президентом, Аваков чужой, поэтому его будут пытаться вынудить подать в отставку.

Эту должность Авакову оставили за выслугу во время выборов. В политике не бывает окончательных договоренностей, поэтому процесс выдавливания Авакова и его людей из власти будет продолжаться. И тут он может психануть и, хлопнув дверью, сам подать в отставку. Не исключаю, что через полгода-год будет переформатирование правительства и для Авакова места уже не найдётся», — рассказал эксперт.

Война кланов

Нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать названием популярного сериала «Ментовские войны», уверен политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв . Подобные войны были свойственны украинскому МВД еще во времена Юрия Кравченко (был главой МВД с 1995 по 2001 год). Ведётся борьба различных группировок и кланов.

«В данном случае, похоже, что клан внутренней безопасности потихоньку съел своего шефа. Это произошло не за один день, его выдавливали. Причем выдавливали так, чтобы Аваков не смог продавить своего протеже», — пояснил Золотарёв.

Он также прокомментировал скандал с экс-женой Князева.

«Несмотря на то, что Князев в разводе с женой уже более 5 лет, совместные интересы у них есть. И судя по тому, что она неоднократно пересекала государственную границу, и уже был прецедент с задержанием с крупной суммой денег, её вели. Причем её пропустили на украинской границе, передали информацию польским коллегам, которые задержали, чтобы это не вызывало вопросов и сомнений, и чтобы это нельзя было замять», — подчеркнул политолог.

Всё это означает ослабление позиций Авакова, уверен эксперт: да, МВД стоит над Нацполицией, но её глава достаточно автономен.

«Что такое министр, если у него нет ожерелья своих замов? Так что аваковских людей потихоньку выдавливают из МВД. Зеленский хотел бы видеть другую кандидатуру на месте Авакова, но сейчас не время. А вообще это вопрос времени, когда Авакова «уйдут». Этот вопрос предопределён. Есть вдруг сменится позиция президента, Аваков останется, но это маловероятный сценарий», — подытожил Золотарёв.

Последний из могикан

Князев — достаточно весомая фигура в Министерстве внутренних дел и он, естественно, существенным образом влиял на многие процессы на Украине, будучи руководителем Нацполиции. И много разных сил хотели его убрать, сообщил политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин

«Окружение Зеленского, это и Коломойский однозначно, те люди, которые разрабатывают вот эти все сценарии и выстраивают драматургию, решили убрать Князева. Потому что как бы там ни было, все-таки он достаточно плотно работал с Аваковым, и поэтому надо было его убрать. Потому что при любой ситуации это будет ослаблением Авакова.

Ему нужно думать, кем его заменить, а без одобрения Зеленского он этого сделать не сможет. И понятно, что Зеленский получает прямое воздействие на полицию. Как бы там ни было, это прямое ограничение Авакова», — заявил политолог.

Он считает, что власти готовятся к устранению Авакова.