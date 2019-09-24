Украинский политолог: Киеву нужен Донбасс без населения

Украинский политолог и экономист в эфире НСН рассказал, почему Украина не дает «особый статус» Донбассу. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Украина не согласится предоставить «особый статус» Донбассу и останется унитарным государством. Причиной этому он назвал недопустимость внешнеполитического давления на внутреннюю политику страны. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, чем вызван отказ Киева в предоставлении «особого статуса» Донбассу. «Украина хочет забрать территорию [Донбасса] без населения. В Киеве не хотят видеть представителей Донбасса в парламенте, потому что это чревато доступом к правдивой информации для широкой общественности. Но все же не понятно, почему их [власти] так пугает слово „федерализация“? Многие страны мира построены по такому принципу — Германия, США, Россия», — сказал Дудчак. Александр Данилюк высказал мнение, что за навязыванием федерализации Украине стоят попытки России дестабилизировать и разделить страну на несколько частей. Политолог Дудчак обвинил украинские власти в отказе от своих слов. В Совфеде уличили Киев в попытке «обезжирить» формулу Штайнмайера «Отказ [от предоставления „особого статуса“ Донбассу] говорит о том, что Украина сначала подписывает документы в Минске, а потом отказывается. Считая, что как хозяева слова они могут забрать его обратно. Получается, что они и не хотят учитывать пожелания и требования населения, причем, совершенно законные требования, которые соответствуют всем европейским хартиям. А могут только кричать об европейских ценностях. Смысл тогда обсуждений в Нормандском формате, если власти Украины заранее отказываются выполнять то, что сами подписали», — заключил собеседник. Напомним, в содержании Минского протокола от 5 сентября 2014 года есть пункт по децентрализации власти, в том числе путём принятия Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом статусе). Закон этот предполагает и проведение досрочных местных выборов. Второе минское соглашение от февраля 2015 года был согласован странами-участницами Нормандской четверки, а также подписаны Контактной группой по урегулированию ситуации на Украине, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. За все время, прошедшее с даты подписания Минских соглашений, фактически ни один их пункт выполнен не был. Ранее НСН сообщала, что в украинском парламенте также выступили против предоставления Донбассу «особого статуса». Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский посчитал заявления бессмысленными.