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Политолог усомнился, что Янукович сможет вернуться на Украину 

Парламентская газета 41 минуту назад
Политолог усомнился в возвращении Януковича на родину
Фото: РИА Новости
Экс-президент Украины Виктор Янукович осуждён на родине на 13 лет по делу о госизмене. Неясно, каким образом адвокат может поспособствовать его возвращению в страну, заявил телеканалу «360» директор украинского Центра исследований общественных процессов Вячеслав Ковтун.
Ранее адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что защита экс-президента Украины работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на родину.
«Мне трудно себе это представить, поскольку он осуждён приговором суда на 13 лет за государственную измену. Что может адвокат такого представить или предложить? Задача адвоката — это подать апелляцию, подготовить и подать доказательства. А пока это просто слова», — сказал Ковтун.
Он также отметил, что приговор украинского суда вступил в законную силу.
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Украина , В мире , Виктор Янукович , Виталий Сердюк , Вячеслав Ковтун
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