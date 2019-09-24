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Янукович решил вернуться на Украину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 43 минуты назад
Янукович решил вернуться на Украину
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Виктор Янукович планирует вернуться на Украину, заявил адвокат Виталий Сердюк.
«Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине», — цитирует Сердюка «Пятый канал».
По словам адвоката, Янукович поставил задачи «обеспечить привлечение к ответственности виновных» в ситуации с Крымом, «совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота».
Сердюк отметил, что защита в настоящее время выполняет поставленные задачи.
В понедельник Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу по делу о госизмене. Януковичу не разрешили присутствовать на заседаниях по апелляции по видеосвязи.
Напомним, бывший президент Янукович покинул Украину в феврале 2014 года в результате протестов на майдане. В 2019 году экс-глава государства Оболонский районный суд Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.
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Комментарии
Украина , В мире , Виктор Янукович , Виталий Сердюк
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