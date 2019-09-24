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СМИ сообщили о выдаче немецких виз обладателям российских паспортов в Донбассе 

Российская Газета + ещё 27 2 часа назад
СМИ сообщили о выдаче немецких виз обладателям российских паспортов в Донбассе
Фото: Аргументы Недели
Власти Германии беспрепятственно выдают визы жителям Донецкой и Луганской народных республик, получившим российские паспорта. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на информацию из запроса депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт.
Напомним, весной в Кремле приняли решение об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР, а также для тех украинцев, которые сейчас имеют вид на жительство или статус беженцев в РФ, а ранее проживали на территориях, ныне контролируемых народными республиками. В Москве пояснили, что это сделано для «защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права». Такой шаг позволил этим лицам решать свои социальные проблемы, получить доступ к здравоохранению и образованию, который они потеряли из-за конфликта в Донбассе.
Хотя аналогичная практика существует и в других странах, включая Венгрию, Польшу и Румынию, западные покровители Киева, в том числе Германия, критически комментировали решение Москвы и грозили непризнанием российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Но, как выяснилось, на практике власти Германии никак не выделяют паспорта, которые Россия оформляет жителям Донбасса, от документов остальных граждан нашей страны. За последние месяцы россиянам было выдано свыше 100 тысяч виз. Поскольку контроля над этим не ведется, то неизвестно, сколько из них приходится на жителей Донбасса.
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Украина , Выдача паспортов в Донбассе , Партия Зеленского , Bild , Германия
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