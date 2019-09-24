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Филарет рассказал о нарушениях при получении Киевом томоса 

News.ru + ещё 6 57 минут назад
Почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ), раскольник Филарет (Денисенко) заявил, что «новая церковь» не является автономной из-за принятого устава. По его словам, устав был принят в греческом варианте.
Это означает, что Православная церковь Украины действует по уставу чужой церкви. И Министерство культуры Украины зарегистрировало не украинский устав, а греческий, — говорится в заявлении Филарета.
Он добавил, что объединительный собор «проходил в составе Константинопольского патриархата». При этом ни одна из присутствовавших на нём церквей «не была в каноническом подчинении» Константинопольского патриарха.
Филарет также вспомнил, что одним из условий получения Киевом томоса был его отказ от выдвижения своей кандидатуры на пост предстоятеля церкви. Сейчас он назвал требование, которое сам и выполнил, «не только несправедливым, но и неканоническим».
Ранее News.ru сообщал, что Филарет просит прихожан защитить его и Киевский патриархат от нападок лидера ПЦУ Епифания Думенко. Об этом он заявил во время службы во Владимирском соборе Киева. Чиновники экс-президента Украины Петра Порошенко не дают сторонникам Киевского патриарха молиться и выгоняют их со служб в храмах. По мнению лидера неканонической церкви, томос «ничего, кроме разрушения самого Киевского патриархата, не дал».
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Комментарии
Украина , Видео , Общество , Петр Порошенко , РПЦ , Киев
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