Филарет рассказал о нарушениях при получении Киевом томоса

Почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ), раскольник Филарет (Денисенко) заявил, что «новая церковь» не является автономной из-за принятого устава. По его словам, устав был принят в греческом варианте.

Это означает, что Православная церковь Украины действует по уставу чужой церкви. И Министерство культуры Украины зарегистрировало не украинский устав, а греческий, — говорится в заявлении Филарета.

Он добавил, что объединительный собор «проходил в составе Константинопольского патриархата». При этом ни одна из присутствовавших на нём церквей «не была в каноническом подчинении» Константинопольского патриарха.

Филарет также вспомнил, что одним из условий получения Киевом томоса был его отказ от выдвижения своей кандидатуры на пост предстоятеля церкви. Сейчас он назвал требование, которое сам и выполнил, «не только несправедливым, но и неканоническим».