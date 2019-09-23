Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский подписал закон об импичменте президента 

ТАСС + ещё 15 2 часа назад
Зеленский подписал закон об импичменте президента
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особой процедуре отстранения главы государства с его поста. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в понедельник на сайте Верховной рады.
Проект закона об импичменте главы государства "возвращен с подписью президента", говорится в сообщении.
Законопроект, который 10 сентября одобрила Рада, инициировал президент страны Владимир Зеленский. Согласно документу, процедура импичмента главы государства инициируется большинством парламента, при этом образуется также специальная временная следственная комиссия, в состав которой должны входить как депутаты, так и специальный прокурор и следователи. Комиссия необходима для подготовки выводов по обстоятельствам совершения президентом государственной измены или другого преступления, которые затем должны рассматриваться на заседании Верховной рады. После принятия парламентом решения по обвинению главы государства Рада обращается в Конституционный суд Украины для получения заключения о соблюдении процедуры расследования, а также в Верховный суд для получения заключения о том, что действия президента действительно содержат признаки преступления.
Решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей депутатов от конституционного состава Рады.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
ТАСС: последние новости
Парубий подтвердил открытие против него дела за беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года Парубий подтвердил открытие против него дела за беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года Опрос: деятельность Зеленского одобряют 70% украинцев Опрос: деятельность Зеленского одобряют 70% украинцев Нарышкин увидел первые признаки улучшения отношений между Россией и Украиной Нарышкин увидел первые признаки улучшения отношений между Россией и Украиной
Комментарии
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»156
Путин перевооружит Абхазию
Путин перевооружит Абхазию437
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве612
Раскрыто убийство Михаила Круга
Раскрыто убийство Михаила Круга44
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ37
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
01:05
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Армия Войска
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
04:48
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Наука и техника Статьи
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение