Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вакарчук сбежал с заседания Верховной Рады на концерт в Минске 

Lenta.ru + ещё 1 49 минут назад
Вакарчук сбежал с заседания Верховной Рады
Фото: РИА Новости
Лидер украинской музыкальной группы «Океан Эльзы» и глава политической партии «Голос» Святослав Вакарчук сбежал с заседания Верховной Рады, чтобы выступить на концерте в Минске. Об этом сообщает портал «Украинские новости».
Как отмечает издание, по состоянию на 17:15 по местному времени (совпадает с московским) Вакарчук отсутствовал в зале заседания и не появлялся во время голосования за законопроекты. Сообщается, что музыкант планировал покинуть здание парламента, если «заседание затянется».
Концерт группы «Океан Эльзы» начнется в Минске 20 сентября, в 20:00. Лидер коллектива заявлял, что не намерен получать гонорар за концерт.
Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 254 из 450 мандатов. Это позволяет ей впервые в истории независимой Украины сформировать однопартийное большинство в Раде. Партию Святослава Вакарчука «Голос» поддержали 5,85 процента участников голосования.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Последние новости
Москва вошла в десятку лучших мест на планете для осенних путешествий Москва вошла в десятку лучших мест на планете для осенних путешествий США пошли на попятную в торговой войне с Китаем США пошли на попятную в торговой войне с Китаем Кокорина оставили без футбола Кокорина оставили без футбола
Комментарии
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Верховная Рада , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения
Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения1
Задержан убийца сотрудников спецсвязи
Задержан убийца сотрудников спецсвязи
У россиян конфискуют украинские сельхозземли
У россиян конфискуют украинские сельхозземли152
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Российского посла вызвали в МИД Эстонии91
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию513
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение