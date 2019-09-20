Вакарчук сбежал с заседания Верховной Рады на концерт в Минске

Как отмечает издание, по состоянию на 17:15 по местному времени (совпадает с московским) Вакарчук отсутствовал в зале заседания и не появлялся во время голосования за законопроекты. Сообщается, что музыкант планировал покинуть здание парламента, если «заседание затянется».

Концерт группы «Океан Эльзы» начнется в Минске 20 сентября, в 20:00. Лидер коллектива заявлял, что не намерен получать гонорар за концерт.