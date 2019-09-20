Украина уже в 2100 году

Официальные данные Государственной службы статистики Украины очень сложно использовать для реальной оценки ситуации в стране, слишком они оторваны от реальности. Но в отдельных случаях, например в том, что касается численности населения, они прекрасно отражают тенденцию

В среду, 18 сентября, Госстат зафиксировал падение численности населения Украины ниже отметки 42 миллиона человек. На эти цифры давно уже никто, кроме Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН , не обращает внимания. Департамент считает, что в 2050 году на Украине будет жить около 35 миллионов человек, а в 2100 менее 25 миллионов. Между тем, украинские эксперты и политики, независимо от политических взглядов и партийной принадлежности определяют численность реального, а не номинального, населения подведомственных Киеву территорий в 22 (пессимисты) — 28 (оптимисты) миллионов человек. Реалисты оперируют цифрами 24-25 миллионов. Таким образом численность, которой украинская популяция должна была достигнуть в 2100 году, уже достигнута. При этом бешенные темпы депопуляции не снизятся.

Дело здесь не только в массовой эмиграции (хоть и в ней тоже). В придачу к миллионам людей, покинувших страну в поисках работы, страна ещё и банально вымирает. В 2017 году, украинская статистика отметила изменение состава эмиграции. Страну стали покидать семьи людей, ранее выехавших на заработки. Значит они не собираются возвращаться.

Но есть ещё один момент. С начала 90-х годов (когда украинцев было 52 миллиона) по сей день (когда их осталось 24 миллиона) Украина вымирает с неизменной скоростью 200-300 тысяч человек в год. Банальная логика подсказывает, что если структура популяции не изменилась (или не упала средняя продолжительность жизни), то более малочисленная популяция должна вымирать медленнее. Раз темпы вымирания не снижаются, значит в обществе растёт процент пожилых людей, а также ухудшается соотношение между смертностью и рождаемостью.

Именно эту картину мы видим на Украине. Постоянно растущий дефицит пенсионного фонда означает, что соотношение пенсионеров (пожилых) и работающих (относительно молодых) стремительно ухудшается. Что же касается соотношения смертей и рождений, то Госстат Украины даёт ужасающую статистику. На каждые 100 смертей приходится всего 51 живорождённый младенец. К этому ещё надо добавить младенческую смертность (на Украине находится на уровне африканских стран), а также смертность до достижения совершеннолетия. В результате получится, что вступающее во взрослый возраст поколение не покрывает даже 50% от умирающих. Значит, в обозримой перспективе скорость вымирания Украины (и без того в разы обогнавшая оценки экспертов ООН) не только не снизится, но увеличится. К общему старению населения добавится катастрофическое состояние медицины (что увеличит смертность как пожилых людей, так и детей — две наиболее зависимые от качества медицинского обслуживания группы населения).

Между тем скорость обезлюживания Украины и без того сопоставима с потерями УССР времён Великой Отечественной войны. Ещё в 2013 году украинцев номинально числилось 45 миллионов, а в реальности никто не давал меньше 42-43. То есть, за неполные шесть лет Украина потеряла около двадцати миллионов постоянного населения. При этом потери, связанные с потерей Крыма и территорий ДНР/ЛНР (ушедших вместе с людьми) не превышают четырёх-пяти миллионов. То есть, 14-15 миллионов человек за шесть лет — чистые потери подконтрольных Киеву территорий. Из них 2 миллиона — потери от вымирания. Для сравнения, с июня 1941, по май 1945 года УССР потеряла около 9 миллионов человек (пятую часть предвоенного населения). Современные темпы депопуляции в полтора раза выше.

Если можно ожидать, что со временем волна эмиграции схлынет, поскольку рано или поздно все желающие уедут, освободив рабочие места для оставшихся, то, как я уже сказал выше, вымирание не прекратится и не затормозится, скорее всего даже ускорится. Старение населения приведёт к увеличению процента пожилых людей, которых успешно добьёт «реформированная» Супрун медицина (то есть смертность пожилых увеличится), а рождённые после независимости всё более малочисленные поколения будут рожать ещё меньше детей (из которых, опять-таки не все выживут при том уровне медицинского обеспечения, которого «добилась» Украина). Такими темпами даже не к 2100, а уже к 2050 году украинцы останутся только в Канаде. То есть, те крымчане моего возраста, которые доживут до 85 лет (и которым обещали, что Крым станет украинским или безлюдным) смогут увидеть обезлюдевшую, но так и не ставшую украинской, Украину (кто не умрёт, тот удерёт).

Необходимо иметь в виду, что катастрофическое снижение численности населения — фактор, уже сейчас уничтожающий любые перспективы экономического возрождения страны. Начнём с того, что меньшее количество людей заплатит меньше налогов, то есть государство либо получит меньше денег в бюджет, либо должно будет усиливать и без того зашкаливающее фискальное и тарифное давление на общество. При этом поддержание в работоспособном состоянии инфраструктуры, рассчитанное на в два-три раза большее население потребует дополнительных расходов, а механически отказаться от половины инфраструктуры невозможно. Она или вся будет работать, или вся развалится. Общее старение населения и параллельное снижение доходов бюджета вызовет паралич пенсионной системы, что, в свою очередь, увеличит смертность. Но и это ещё не всё. По мере того, как уменьшается численность населения Украины, растёт её внешний долг. Растут и ежегодные выплаты. Уже сейчас Киев до конца 2020 года должен выплатить 24,8 миллиарда долларов за обслуживание внешнего долга (проценты и погашение тела долга). Это по тысяче долларов с каждого ещё живущего на Украине человека. Большая часть из них таких денег никогда в глаза не видела. Власть собирается покрывать долги, за счёт новых заимствований, кроме того в проекте бюджета на 2020 год, уже поданном в Раду, предусмотрен дефицит 3,3-3,5 миллиарда долларов, который тоже будет покрыт за счёт внешних заимствований. Только в июле текущего года госдолг вырос более, чем на 2 миллиарда долларов.

Это значит, что по мере того, как людей на Украине становится меньше, госдолг становится больше. Если темп вымирания, как минимум не падает, то темп роста госдолга ускоряется. Следовательно на каждого оставшегося гражданина Украины падает всё большая и большая сумма госдолга. Это не так абстрактно и безобидно как кажется. Необходимость пускать на обслуживание долга всё большую часть бюджета (при Януковиче — 25%, при Порошенко — 30%, при Зеленском уже 40% и скоро дорастёт до 50%) парализует инвестиционную активность: у национального правительства на это просто нет денег, а внешние инвесторы не приходят, так как понимают, что страна находится в состоянии необъявленного дефолта, который скоро придётся объявить, поскольку долг растёт по экспоненте.

Значит никаких шансов на восстановление экономики нет, нет надежды у экономических эмигрантов вернуться, так как никогда не будут созданы новые рабочие места, скорее уничтожатся старые. Нет надежды наполнить бюджет, восстановить нормальную медицину, стимулировать рождаемость, сломить негативную демографическую тенденцию. Украинская Украина попала в замкнутый круг. Негативные факторы, взаимодействуя усиливают влияние друг друга, достигая кумулятивного эффекта. Нация и государство, которые с таким остервенением строили украинские националисты, исчезают параллельно и уже ничто не может их спасти. Если жалкие остатки несостоявшегося этноса и смогут уцелеть, то исключительно в виде реликтового народца, промышляющего дикими плясками перед цивилизованными туристами.

Даже опция «объявить войну и сдаться» не сыграла. Россия не взяла Украину в плен. Боюсь, что клоунам, составившим последнее поколение украинской власти, скоро (значительно раньше, чем им хотелось бы) придётся узнать зачем богатые и уважаемые люди не просто пустили, но продавили их на ответственные посты, которые ещё пару лет назад им в сладком сне пригрезиться не могли. Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а за то, что произойдёт (уже практически произошло) с Украиной кому-то надо будет отвечать.