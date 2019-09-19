Раскрыты подробности «формулы Зеленского» по Донбассу 

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко рассказал о «формуле Зеленского» по урегулированию конфликта в Донбассе.
На своей странице в Facebook депутат написал, что план президента Украины Владимира Зеленского не предполагает внесение изменений в Конституцию страны, касающихся особого статуса Донбасса. Также он подчеркнул, что проведение выборов в регионе и реализация минских соглашений возможны только после полного прекращения огня, вывода войск и обмена удерживаемыми лицами.
Ранее о плане президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. По его словам, план включает в себя такие пункты, как возвращение «всех наших парней и девушек», а также попытка «ментально, месседжами, символами дотянуться до нашего народа», который проживает на неподконтрольных Киеву территориях.
Как отмечает «Лента.ру», минские соглашения предполагают предоставление самопровозглашенным ДНР и ЛНР особого статуса и соответствующие изменения в Конституции страны. При этом украинские власти выступают резко против внесения изменений в основной закон.