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Заместителя Кличко жестоко избили 

Рамблер + ещё 8 26 минут назад
В Киеве избили заместителя Кличко
Фото: РИА Новости
В столице Украины неизвестные напали на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Солончака, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на слова самого пострадавшего.
По данным издания «Украина.ру», инцидент произошёл в ночь на 18 сентября в 23:30 в подъезде жилого дома по улице Митрополита Липковского. Отмечается, что чиновника сильно избили. В результате он был госпитализирован в одну из местных клиник с сотрясением мозга и многочисленными ушибами головы.
«Я в реанимации, извините, трудно говорить», — заявил журналистам Солончак.
Обстоятельства и подробности происшествия пока не известны.
Владимир Солончак является заместителем Виталия Кличко, который является председателем Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Согласно занимаемой должности он занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов, а также выстраивает направление правовой политики. Кроме того чиновник руководит наблюдательным советом строительной холдинговой компании «Киевгорстрой».
Комментарии9
Украина , В мире , Криминал , Происшествия , Виталий Кличко , Украинская правда
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