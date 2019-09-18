В Киеве избили заместителя Кличко

Заместителя Кличко жестоко избили

В столице Украины неизвестные напали на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Солончака, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на слова самого пострадавшего.

По данным издания «Украина.ру», инцидент произошёл в ночь на 18 сентября в 23:30 в подъезде жилого дома по улице Митрополита Липковского. Отмечается, что чиновника сильно избили. В результате он был госпитализирован в одну из местных клиник с сотрясением мозга и многочисленными ушибами головы.

«Я в реанимации, извините, трудно говорить», — заявил журналистам Солончак.

Обстоятельства и подробности происшествия пока не известны.