Ветераны АТО задержали российский уголь на Украине

Украинские активисты в городе Сосновка Львовской области продолжают блокировать железнодорожные вагоны с российским углем, пишет «Укринформ».

По данным издания, блокировка проводится силами ветеранов антитеррористической операции (АТО) на востоке страны (сейчас называется Операцией объединенных сил — ООС).

«Ветераны АТО-ООС и общественные активисты организовали круглосуточное дежурство возле вагонов с российским углем на железнодорожной станции Селец-Завоне в городе Сосновка. Участники акции препятствуют отправке российского угля на обогатительную фабрику», — приводятся слова депутата Львовского областного совета Игоря Грабинского.

Отмечается, что блокируемые вагоны с углем были закуплены в России некоей частной компанией. При этом подобные случаи якобы имеют место во многих регионах Украины. Собираются ли активисты устраивать блокировку вагонов там, не сообщается.