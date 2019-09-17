«Формула Зеленского» по Донбассу: ультиматум или блеф?

Готовы к радикальным действиям: что скрывается за «формулой Зеленского» по Донбассу

В понедельник, 16 сентября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о формуле украинского президента Владимира Зеленского по прекращению войны в Донбассе. Если Зеленскому не удастся добиться своего мирным путем, он прибегнет к «новым радикальным действиям»

Такие заявления Пристайко сделал, выступая в передаче «Свобода слова» на ICTV. Глава МИД заявил: у президента страны Владимира Зеленского есть формула по прекращению войны в Донбассе.

«Мы попробуем вернуть наших парней и девушек. Это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально — месседжами и символами до нашего народа, который остался по ту сторону. Например, мы можем построить мост в Станице Луганской Он (Зеленский. — Ред.) также говорит, что мы можем сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней, засвидетельствовать, перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, чтобы человек мог приехать один раз в год. И такие шаги — основа условной «формулы Зеленского», в конце которой стоит: если мы в ближайшее время не сможем, сложив все меры, решить проблему, тогда мы переходим к другим радикальным мерам.

На все про все у нас есть от полугода до года. «Формула Зеленского заканчивается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры, а каждый день мы будем просыпаться и читать, кого застрелил снайпер, кто где погиб и так далее», — рассказывал Пристайко о намерениях украинского президента.

По его словам, эта формула действительно существует, хотя и без такого названия. Как позже признался в ходе программы сам Пристайко, само словосочетание «формула Зеленского» — это изобретение главы украинского МИДа.

При этом многих экспертов, присутствовавших в студии ICTV, сразу же заинтересовали радикальные действия, о которых идет речь.

«Ну я вам скажу: президент в принципе верховный главнокомандующий. У него, в конце концов, нет других выходов, кроме как защищаться до конца. Это наше государство и другого у нас нет», — отметил Пристайко.

Таким образом, пожалуй впервые глава одного из важнейших министерств пригрозил Донбассу радикальными мерами.

Не первый сигнал

За несколько дней до рассказов о «формуле Зеленского» Пристайко уже прославился заявлением, согласно которому Украина фактически отказывается от выполнения Минских соглашений.

«Мы не вносим в Конституцию никаких особых, не особых статусов», — заявил Пристайко.

Он отметил, что Минские соглашения предусматривают реформу украинского законодательства и децентрализацию, что Украина уже сделала. При этом Пристайко заявил: ДНР и ЛНР следует понять, что украинская реформа децентрализации — это «шанс для их развития».

«Они могут объединять общины, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем», — подчеркнул Пристайко.

При этом он отметил, что новое правительство пока не решило, стоит ли продлевать действие закона об особом статусе Донбасса.

Эти слова Пристайко крайне негативно восприняли в Донецке и Луганске.

«Хочу посоветовать господину Пристайко как дипломату внимательнее относиться к международным договорам и наконец-то почитать Минские соглашения, где черным по белому написано об особом статусе, о полной амнистии, о снятии блокад с Донбасса. Очень жаль, что украинские чиновники такого уровня допускают в своих заявлениях подобные «оплошности», — заявил депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко.

В ЛНР тоже призвали Украину придерживаться Минских соглашений.

«Минские соглашения абсолютно однозначно ставят задачи по политическому урегулированию конфликта. Это прежде всего особый статус, который должен иметь постоянный характер, закрепленный в Конституции. Это законодательный запрет преследования и наказания лиц в связи с конфликтом в Донбассе. И «формула Штайнмайера» как компромиссный механизм практической реализации этих норм. С этого нужно Украине начинать. И никакие трактовки или рассуждения здесь неуместны», — заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Он заявил, что Украине стоит выполнять предусмотренный соглашениями комплекс мер, а не высказывать предположения по их дополнению.

«Украина должна сохранять последовательную и безальтернативную приверженность Минским соглашениям, только так можно восстановить мир в Донбассе», — подчеркнул Дейнего.

Пока в ЛНР и ДНР не прокомментировали слова Пристайко о «формуле Зеленского» и сроке на ее выполнение — своеобразный ультиматум, который выдвинул глава МИД. Впрочем, и на самой Украине в слова Пристайко пока не особо верят.

Ультиматум или блеф?

Политолог Дмитрий Корнейчук , который уверен, что новая украинская власть настроена на более конструктивные отношения с Россией, не верит словам Пристайко.

«Глава МИД Пристайко начал делать «вбросы» о существовании некой «формулы Зеленского» по Донбассу. То есть украинцам хотят «впарить» нужную Кремлю «формулу Штайнмайера» с конкретными обязательствами Украины по выполнению Минских соглашений. Но ЗеЭлекторату надуют в уши, что на самом деле это прорыв на Донбассе — это «формула Штайнмайера». Вот так работают политтехнологии по оболваниванию масс», — отмечает он.

Впрочем, Корнейчук имеет славу конспиролога среди украинских политологов. Так, он — сторонник теории «Большой сделки», якобы существующей между РФ и США по поводу Украины.

Впрочем, слова Пристайко могут быть и своеобразным ультиматумом ДНР и ЛНР. Мол, не будете делать шаги навстречу, через год вас ожидает полномасштабная война. Однако в таком случае Зеленский рискует пойти по проторенной Петром Порошенко дороге. Тот во время предвыборной кампании тоже обещал закончить войну в кратчайшие сроки. Однако он успел стать президентом и проиграть следующие выборы, а война все длится. При этом проиграл выборы 2019 года Порошенко в том числе и благодаря своей «ястребиной» позиции.

Кстати, об этом Зеленскому уже напомнили наблюдатели. Так, общественный деятель, глава Жилищного союза Александр Скубченко раскритиковал «формулу Зеленского».

«Пристайко озвучил «формулу Зеленского» по урегулированию конфликта в Украине: действия, мол, которые ожидает народ. Но судя по озвученным действиям, речь не о нас всех, а лишь о народе майдана. Владимир, так мы войну не закончим. Обещал сделать всё, а теперь — лишь то, что не разочарует майдан. Говорил, что выполнишь Минские соглашения от первого до последнего пункта, а теперь — муть какая-то, которую даже формулой назвать смешно», — отметил он.

При этом за Порошенко все время его правления выступала часть украинских националистов. А Зеленского в национал-патриотическом лагере, мягко говоря, недолюбливают. Даже после того как Пристайко озвучил грозную «формулу Зеленского», националисты не изменили своего отношения к Зеленскому, а сразу же разглядели в этой формуле очередное предательство украинских интересов.

«Зеленский хочет сделать «линию разграничения» еще более прозрачной и облегчить ватникам на оккупированных территориях получение украинских денег. Необходимо как можно шире объяснить чокнутым украинским избирателям, что средства, которыми Зеленский спонсирует оккупантов, извлекаются из карманов украинцев. Прекращение социальных выплат на оккупированные территории позволило бы поднять пенсии украинцам на свободных территориях на десять процентов», — отметил один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский.

В общем, для того чтобы предъявлять Донбассу, у Зеленского нет главного — поддержки общества.

Впрочем, не нужно исключать и того факта, что сам Зеленский о своем ультиматуме и агрессивных намерениях в случае невыполнения его «формулы» узнает из газет или интернета. Все-таки Пристайко — это ястреб, входивший в структуру украинской власти и при Порошенко. В этом случае Зеленскому стоит задуматься над дисциплиной в Кабмине.