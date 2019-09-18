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Зеленский объявил выговор двум заместителям 

Газета.Ru + ещё 18 1 час назад
Зеленский объявил выговор двум заместителям
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум чиновникам за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, передает RT.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею ВладимировичуТимошенко Кириллу Владленовичу", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что уровень одобрения деятельности Зеленского на Украине вырос в 1,5 раза.
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Украина , В мире , Сергей Трофимов , Кирилл Тимошенко , Владимир Зеленский
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