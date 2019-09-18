Зеленский объявил выговор двум заместителям

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум чиновникам за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, передает RT.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу… Тимошенко Кириллу Владленовичу", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уровень одобрения деятельности Зеленского на Украине вырос в 1,5 раза.