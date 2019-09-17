Кличко решил вновь баллотироваться на пост мэра Киева

Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих выборах

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен баллотироваться на пост мэра украинской столицы на следующих местных выборах.

«Я уже много сделал и ещё много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра», — цитирует Интерфакс-Украина Кличко.

Он добавил, что планирует бороться «за самоуправление, за интересы киевлян».

Ранее Кличко поручил провести государственный финансовый аудит деятельности структур Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-2019 годы.