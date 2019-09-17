Кличко решил вновь баллотироваться на пост мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен баллотироваться на пост мэра украинской столицы на следующих местных выборах.
«Я уже много сделал и ещё много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра», — цитирует Интерфакс-Украина Кличко.
Он добавил, что планирует бороться «за самоуправление, за интересы киевлян».
Ранее Кличко поручил провести государственный финансовый аудит деятельности структур Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-2019 годы.