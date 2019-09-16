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Сенцов оценил изменения на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 13 минут назад
Сенцов оценил изменения на Украине
Фото: ТАСС
Осужденный за подготовку теракта в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что за время его отсутствия на родине мало что поменялось.
«Предварительных вывода пока два. Изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. Все воюют со всеми», — написал Сенцов в своем Facebook.
Он отметил, что за неделю на свободе успел много где побывать и со многими пообщаться.
Сенцов вошел в число 35 украинцев, которых обменяли на 35 россиян. После возвращения на Украину он уже успел отметиться скандальным заявлением, что вернется в Крым «только на танках»
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Украина , В мире , Олег Сенцов
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