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Украине предсказали воссоединение с Россией в Совфеде 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Украине предсказали воссоединение с Россией
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, сообщает РИА Новости.
Все остальные заявления киевской власти о возвращении полуострова он назвал сказками.
Также Цеков добавил, что украинские власти считают избирателей дураками и проявляют к ним неуважение.
Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет, — заключил Цеков.
Кроме того он сказал, что Украине неизбежно ждет воссоединение с Россией.
Ранее Цеков оценил отмену депутатской неприкосновенности на Украине.
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Украина , В мире , Сергей Цеков , Совет Федерации , РИА Новости , Республика Крым
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