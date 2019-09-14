Украине предсказали воссоединение с Россией в Совфеде

Все остальные заявления киевской власти о возвращении полуострова он назвал сказками.

Также Цеков добавил, что украинские власти считают избирателей дураками и проявляют к ним неуважение.

Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет, — заключил Цеков.

Кроме того он сказал, что Украине неизбежно ждет воссоединение с Россией.

Ранее Цеков оценил отмену депутатской неприкосновенности на Украине.