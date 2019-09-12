Кличко пожаловался на саботаж своей работы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его работу саботируют депутаты Киевского городского совета. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Причиной для таких заявлений стала невозможность депутатами собрать кворум на прошедшем 12 сентября заседании городского парламента: из 120 парламентариев на работу явились только 46. Киевский мэр объясняет это тем, что с депутатами «работают» и тем самым «подрывают и дестабилизируют работу киевской власти».

Киевский мэр особенно подчеркнул, что саботаж происходит накануне отопительного сезона, когда от депутатов требуется решать многие вопросы. В связи со сложившейся ситуацией Кличко заявил о намерениях провести консультации о досрочном прекращении полномочий киевского парламента.

«Мне неинтересны чьи-то договорняки и манипуляции! За это депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их выбирали. И судя по всему, уже скоро…», — заявил он.

Ранее правительство Украины одобрило увольнение Кличко с поста главы городской администрации. Теперь приказ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский . Чиновник все еще остается мэром Киева. Сейчас эти две должности объединены согласно постановлению Конституционного суда, хотя по закону пост градоначальника является выборным, а глав администрации назначает президент.

О решении Зеленского уволить Кличко стало известно в конце июля, однако 14 августа старый Кабмин отказался согласовывать это решение. Чиновник обвинял команду украинского лидера в непрофессионализме, в ответ на это глава президентского офиса Андрей Богдан заявлял, что мэр потерял контроль над городом. По заявлению Богдана, Государственное бюро расследований (ГБР) также ведет уголовное производство: он рассказал, что его пытались подкупить неназванные криминальные структуры, действующие в интересах Кличко.

Мэр Киева фигурирует в другом расследовании, которое касается возможных злоупотреблений при заключении договора на аренду земельного участка для строительства жилого дома. 8 августа суд разрешил провести обыски в Киевской горадминистрации.