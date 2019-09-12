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В Раде решили оставить легитимными акты СССР и УССР 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
В Раде решили оставить легитимными акты СССР и УССР
Фото: globallookpress.com
На заседании Верховной рады было принято решение в отношении действия актов СССР и УССР на территории страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что акты остались легитимными, поскольку за их отмену выступили 216 человек тогда, как необходимый минимум составляет 226 человек.
Авторами документа о прекращении действий актов стали депутаты партии президента Украины "Слуга народа". Этот законопроект стал первым отмененным в период работы нового парламента страны.
Исключения должны были коснеуться Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года и актов об административно-территориальном устройстве Украины и государственной границы.
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Украина , В мире , Верховная Рада
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