В Раде решили оставить легитимными акты СССР и УССР

На заседании Верховной рады было принято решение в отношении действия актов СССР и УССР на территории страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что акты остались легитимными, поскольку за их отмену выступили 216 человек тогда, как необходимый минимум составляет 226 человек.

Авторами документа о прекращении действий актов стали депутаты партии президента Украины "Слуга народа". Этот законопроект стал первым отмененным в период работы нового парламента страны.

Исключения должны были коснеуться Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года и актов об административно-территориальном устройстве Украины и государственной границы.