На Украине захотели восстановить диалог с Россией

Украинский депутат предложил восстановить межпарламентский диалог с Россией

"Без начала диалога невозможно восстановление нормальных отношений между двумя странами. Сейчас диалог практически прекращен. Есть какие-то фрагментарные переговоры в рамках минской контактной группы… Важно было бы восстановить диалог на всех уровнях, это не может быть диалог только между двумя президентами…. Необходимо восстанавливать диалог между парламентариями", — заявил Новинский в ходе видеомоста из Киева, организованном в МИА "Россия сегодня".

По его мнению, "необходимо создать группу между депутатами Верховной рады Украины и депутатами Госдумы РФ или Совфеда ".

"В рамках такого межпарламентского диалога тех людей, которым доверили избиратели представлять их интересы, и начать диалог, может быть, в рамках Минска или в Страсбурге на полях ПАСЕ", — предлагает Новинский.

Кроме того, "необходимо восстановить, в первую очередь, дипломатические отношения", считает украинский парламентарий.

"Сейчас наши диппредставительства работают в условиях, когда там присутствуют временные поверенные в делах. А это официальное средство, официальный канал коммуникации между двумя странами. Это нужно восстанавливать", — полагает он.

Также, по мнению Новинского, необходимо восстанавливать экономические отношения, "прежде всего, между неподконтрольными территориями Донбасса и Украины, а следующий этап — восстановление экономических отношений между Украиной и Россией".

"Сейчас это находится на самом низком уровне, взаимный товарооборот находится на самой низкой точке за все время независимости Украины", — посетовал депутат.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.