Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский выделил освобождённым морякам жильё в Одессе 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Зеленский выделил освобождённым морякам жильё
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с освобождёнными из России моряками. Там он сообщил, что вопрос о выделении им жилья в Одессе уже решён.
По его словам, операция по возвращению из РФ пленных была очень сложной.
Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей, — подчеркнул он.
Глава государства подарил бывшим заключённым часы и поздравил их с возвращением домой, сообщается на сайте украинского лидера.
Ранее News.ru писал, что обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отказалась считать процесс обмена завершённым, пока не будут прекращены уголовные дела в отношении его участников.
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
News.ru: последние новости
Парламент Украины принял заявление о непризнании выборов в Крыму Парламент Украины принял заявление о непризнании выборов в Крыму Зеленский подписал закон о неприкосновенности депутатов Зеленский подписал закон о неприкосновенности депутатов Кошка Маша прибыла в Киев с отпущенными в РФ украинцами Кошка Маша прибыла в Киев с отпущенными в РФ украинцами
Комментарии3
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Татьяна Москалькова , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром37
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Путин высказался о слюнтяе во главе государства448
МИД России заявил об «охоте» США на россиян
МИД России заявил об «охоте» США на россиян4
Симоньян рассказала, как была «женой» Пескова
Симоньян рассказала, как была «женой» Пескова17
Уральские казаки провели турнир палачей
Уральские казаки провели турнир палачей
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Уральские казаки провели турнир палачей
01:30
Уральские казаки провели турнир палачей
Общество
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
04:18
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
Происшествия В мире
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
03:32
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Политика
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
00:34
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
Происшествия
Алибасов приехал в суд для разбирательств
04:10
Алибасов приехал в суд для разбирательств
Шоу-бизнес
Россияне признались в обмане начальства
00:40
Россияне признались в обмане начальства
Социология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение