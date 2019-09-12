Зеленский выделил освобождённым морякам жильё в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с освобождёнными из России моряками. Там он сообщил, что вопрос о выделении им жилья в Одессе уже решён.

По его словам, операция по возвращению из РФ пленных была очень сложной.

Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей, — подчеркнул он.

Глава государства подарил бывшим заключённым часы и поздравил их с возвращением домой, сообщается на сайте украинского лидера.

Ранее News.ru писал, что обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.