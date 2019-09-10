Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко вызвали еще на четыре допроса 

РИА Новости 3 часа назад
Порошенко вызвали еще на четыре допроса
Фото: РИА Новости
Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко еще на четыре допроса, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ Госбюро на запрос.
Порошенко во вторник не пришел на допрос в Госбюро. По словам его адвоката Игоря Голлованя, экс-президент не пришел из-за занятости в Верховной раде. В Госбюро заявили, что вызывали Порошенко на допрос по делу о захвате власти. Ранее экс-президент уже проигнорировал повестку о вызове на допрос по делу о злоупотреблении властью.
Как говорится в сообщении, "Госбюро вызвало Порошенко на допрос 13, 18, 27 сентября и 3 октября".
Также в агентстве отметили, что ведомство отказалось сообщать, в рамках каких уголовных дел планируется проведение допросов, ссылаясь на статью криминального кодекса "недопустимости разглашения сведений досудебного расследования".
Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова заявляла, что экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13.
Последние новости
Самарцы потребовали извинений за "испорченный" Биланом день города Самарцы потребовали извинений за "испорченный" Биланом день города В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Комментарии1
Украина , В мире , Петр Порошенко , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пил выше нормы»: подробности о шпионе Смоленкове
«Пил выше нормы»: подробности о шпионе Смоленкове10
Не пережила предательство: почему мать утопила детей
Не пережила предательство: почему мать утопила детей88
Зеленский превращается в диктатора Украины
Зеленский превращается в диктатора Украины23
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма191
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США178
Видео
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
02:06
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Политика
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
00:57
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
В мире Европа
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
05:14
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
Политика В мире
Тимати удалил резонансный клип про Москву
01:46
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Шоу-бизнес
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
<