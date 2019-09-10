Порошенко вызвали еще на четыре допроса

Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко еще на четыре допроса, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ Госбюро на запрос.

Порошенко во вторник не пришел на допрос в Госбюро. По словам его адвоката Игоря Голлованя, экс-президент не пришел из-за занятости в Верховной раде . В Госбюро заявили, что вызывали Порошенко на допрос по делу о захвате власти. Ранее экс-президент уже проигнорировал повестку о вызове на допрос по делу о злоупотреблении властью.

Как говорится в сообщении, "Госбюро вызвало Порошенко на допрос 13, 18, 27 сентября и 3 октября".

Также в агентстве отметили, что ведомство отказалось сообщать, в рамках каких уголовных дел планируется проведение допросов, ссылаясь на статью криминального кодекса "недопустимости разглашения сведений досудебного расследования".

Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова заявляла, что экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13.