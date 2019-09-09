Украина надеется на еще один обмен пленными до конца года

Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над возможностью проведения нового обмена пленными с Россией до конца текущего года. Об этом 9 сентября сообщил помощник президента Андрей Ермак в интервью «Украинской правде». «Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой», — заявил Ермак, отвечая на вопрос, можно ли надеяться на еще один обмен пленными между Киевом и Москвой. Он также отметил, что обмен произошел благодаря «конструктивному диалогу», поскольку «все сложности касались исключительно юридических процедур».