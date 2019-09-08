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Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму 

Рамблер + ещё 4 6 минут назад
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с региональными выборами в Крыму. МИД выступил с заявлением, в котором говорится, что выборы на полуострове «грубо нарушают законодательство Украины и основополагающие нормы и принципы международного права».
Украинские дипломаты считают, что «новые нарушения международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления» на страну, сообщает РИА Крым:
В заявлении также говорится о том, что «любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления», к ним украинский МИД относит, в частности, восстановление работы РФ в ПАСЕ, «лишь утверждает государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет новые правонарушения».
В ведомстве также отметили, что результаты голосования «не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом».
В воскресенье в Крыму в рамках единого дня голосования в России проходят выборы депутатов Госсовета РК и органов муниципальных образований.
Комментарии158
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Политика , МИД , РИА "Крым" , Москва , Республика Крым
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