Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с региональными выборами в Крыму МИД выступил с заявлением, в котором говорится, что выборы на полуострове «грубо нарушают законодательство Украины и основополагающие нормы и принципы международного права».

Украинские дипломаты считают, что «новые нарушения международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления» на страну, сообщает РИА Крым:

В заявлении также говорится о том, что «любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления», к ним украинский МИД относит, в частности, восстановление работы РФ в ПАСЕ, «лишь утверждает государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет новые правонарушения».

В ведомстве также отметили, что результаты голосования «не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом».

В воскресенье в Крыму в рамках единого дня голосования в России проходят выборы депутатов Госсовета РК и органов муниципальных образований.