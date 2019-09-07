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Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо» 

Рамблер + ещё 10 19 минут назад
Россия и Украина обменялись не только 35 арестантами, но и кошками Машками.
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Освобожденный в результате обмена российский редактор Кирилл Вышинский рассказал о кошке, которая вместе со своим хозяином была освобождена из киевских застенков. Животное прилетело в Москву вместе с освобождёнными россиянами.
«Кошка черно-белая, ей год и три месяца, зовут Машка. Этот человек, Алексей, боюсь перепутать фамилию, он везёт ее с собой из Бучанской тюрьмы… Он вместе с этой кошкой отправляется домой, она будет жить у него в деревне», — рассказал Вышинский РИА Новости.
При этом выяснилось, что кошка с таким же именем проделала обратный маршрут — из Москвы в Киев, с освобожденными украинцами. Об этом рассказала экс-омбудсмен Украины Нина Карпачева.
«Возвращаются 35 человек, но с ними возвращается еще одно живое существо, кошечка Машка, которую мы в гуманитарных целях передали одному из заключенных в РФ», — сказала она.
По ее словам, украинец просил, чтобы ему разрешили забрать с собой животное и в России помогли уладить этот вопрос.
Сегодня состоялась историческая акция: Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами. 35 политзаключенных россиян вернулись домой с Украины, где их незаконно удерживали в тюрьмах. На Украину были отправлены 35 украинцев, нарушивших российское законодательство. Договоренности были достигнуты после телефонного общения президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.
Комментарии41
Украина , Видео , В мире , Кирилл Вышинский , Владимир Зеленский , Нина Карпачева , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
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