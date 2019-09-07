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Автобусы, вероятно, с украинскими военными выехали из «Лефортово» 

Авторадио + ещё 8 2 часа назад
Автобусы, вероятно, с украинскими военными выехали из «Лефортово»
Фото: Аргументы Недели
Из СИЗО «Лефортово» выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие госграницу РФ, об освобождении которых вели переговоры Москва и Киев. Об этом сообщает РИА Новости. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Накануне украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.
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Украина , Конфликты , Владимир Зеленский , Валентин Рыбин , СИЗО "Лефортово" , Москва
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