Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский уволил троих советников 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Зеленский уволил троих советников
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский уволил троих внештатных советников. Об этом сообщают РИА Новости.
Под сокращение попали вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, министр молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский и глава Минобороны Андрей Загороднюк.
Они входили в состав аппарата нового правительства.
Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком вечером 29 августа. В новом правительстве стало на трех министров меньше. Были объединены министерства энергетики и экологии, экономики и аграрной политики, и министерство по делам молодежи и спорта с Минкультуры. Из прошлого состава кабмина остался только глава МВД Арсен Аваков, он сохранил свой пост.
Последние новости
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение На дом Эллы Памфиловой совершено нападение Украина отказалась передавать России заключенного в рамках обмена Украина отказалась передавать России заключенного в рамках обмена Зеленский убрал препятствие для обмена заключенными с Россией Зеленский убрал препятствие для обмена заключенными с Россией
Украина , В мире , Михаил Федоров , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский , Владимир Бородянский , Арсен Аваков , Министерство обороны , Минкультуры , Правительство Украины , МВД , Минэнерго , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко8
«Свалило за месяц»: умер исполнитель хита «Снег кружится»
«Свалило за месяц»: умер исполнитель хита «Снег кружится»2
Порошенко заявил о признании РФ вины за MH17
Порошенко заявил о признании РФ вины за MH17192
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен115
Путин назвал Сталина «папашей»
Путин назвал Сталина «папашей»48
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
02:26
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение