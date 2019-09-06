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Перед встречей с Зеленским у депутатов изъяли телефоны 

Газета.Ru + ещё 4 44 минуты назад
Перед встречей с Зеленским у депутатов изъяли телефоны
Фото: РИА Новости
Зампред комитета украинской Рады по вопросам свободы слова Евгений Брагарь проинформировал о том, что перед встречей с президентом страны Владимиром Зеленским у депутатов забрали телефоны. Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что Брагарь подтвердил, что беседа лидера и депутатов не могла быть записана и предназначалась для разглашения. Он заметил, что ряд вопросов относился к внутренней повестке фракции.
Ранее депутат украинской Рады "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предупредил о том, что формируемая президентом страны Владимиром Зеленским вертикаль власти может привести к диктатуре в стране. Кива высказался против переподчинения нацгвардии страны главе государства и расширения его полномочий.
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Украина , В мире , Илья Кива , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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