На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»

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На Украине депутаты устроили драку из-за бюджета 

Газета.Ru + ещё 2 8 часов назад
На Украине в Николаевской области подрались депутаты. Об этом сообщает "Главред.инфо".
Отмечается, что инцидент произошел около департамента инфраструктуры горсовета Южноукраинска между депутатами Виктором Бабичем и Александром Курдасовым. По словам последнего, коллега напал на него из-за "борьбы за бюджет". Бабич объясняет произошедшее тем, что Курдасов оказывал на него давление и оскорблял его супругу, недавно занявшую должность и.о. директора департамента инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что депутаты Рады устроили драку после голосования по новому названию канонической УПЦ.
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Украина , Видео , В мире , Виктор Бабич , Верховная Рада , Южноукраинск
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