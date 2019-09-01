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Зеленский пообещал начало антикоррупционных процессов осенью 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Зеленский анонсировал ужесточение борьбы с коррупцией
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал усиление антикоррупционных процессов в стране осенью после начала работы Высшего антикоррупционного суда и нового генерального прокурора.
«Антикоррупционный суд, которого не было, начинает работать 5 сентября впервые в Украине. Там прошел конкурс, и мне кажется, что сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос был. Далее: у нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется», — передает слова Зеленского УНИАН.
У него спросили, ожидается ли «аукцион уголовных дел», на что он ответил, что это возможно.
«Посмотрим. Сколько денег не будет хватать государству. Может быть. Думаю, есть такие уголовные дела и есть такие люди… Родину продавать нельзя, поэтому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить», — подчеркнул он.
Ранее он также анонсировал «очень громкую историю» о финансировании партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
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Комментарии5
Украина , В мире , Владимир Зеленский , УНИАН
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