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Зеленский пристыдил Богдана за поездку в Сен-Тропе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 23 часа назад
Зеленский пристыдил Богдана за поездку в Сен-Тропе
Фото: РИА Новости
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан не должен был на День независимости страны уезжать в Сен-Тропе, заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, он «позвонил» Богдану и сказал, что тот «не прав в этой ситуации» и не должен был «на День независимости в Сен-Тропе гулять», поскольку является «одним из реальных, мощных людей во власти».
Зеленский пояснил, что закон Богдан «не нарушал», но «не все мерится законом», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».
Президент Украины отметил, что Богдан «специально на День независимости в Сен-Тропе не ехал», а взял отпуск за несколько дней до этой даты.
Напомним, Богдан заявил, что свободное от работы время проводит, где хочет: «Хочу — на свадьбу в Сен Тропе, хочу — на фронт в Пески».
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Украина , В мире , Законопроекты , Владимир Зеленский , Андрей Богдан , РИА Новости
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