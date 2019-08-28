Кирилл Вышинский: освобождён, но не оправдан

28 августа в Киеве случился, возможно, поворотный момент в российско-украинских отношениях: суд освободил из-под стражи главного редактора «РИА Новости Украина Кирилла Вышинского , проведшего в СИЗО больше года. Его обвиняют в государственной измене, незаконном обороте оружия и поддержке самопровозглашённых народных республик Донбасса.

Как сообщается, по согласию с прокуратурой судья отпустил журналиста под личное поручительство. Теперь он обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Вышинский был арестован у себя в квартире в Киеве ещё в мае 2018 года. При обыске дома силовики нашли российский паспорт (журналист не скрывал, что имеет двойное гражданство — Украины и РФ ) и медаль «За возвращение Крыма », которую он получил в 2014 году по личному указу Владимира Путина . При обыске в редакции были обнаружены «георгиевские ленточки и пачки долларов и евро».

Журналисту были предъявлены обвинения в госизмене, действиях, направленных на свержение конституционного строя Украины, а также в посягательстве на территориальную целостность страны. Поводом для повышенного внимания правоохранительных органов послужили публикации Вышинского, в которых он критиковал киевские власти и якобы приветствовал вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Следствие считает, что информресурс был создан в 2014 году с целью наполнения украинского медиапространства искажённой информацией.

Установлено и задокументировано, что весной 2014 года Вышинский получил задание из Москвы отправиться в Крым для проведения подрывных информационных акций

В то время когда на площадях наших городов прощались с погибшими на востоке страны воинами, здесь, в центре Киева, готовились материалы о том, как Вооружённые силы Украины обстреливают мирный Донбасс, — заявлял в 2018-м Виктор Кононенко, занимавший тогда пост замглавы Службы безопасности Украины.

СБУ оперирует данными, что ежемесячно за «антиукраинскую деятельность» журналист получал €53 тысячи. По совокупности обвинений Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы. Сегодня он вышел на свободу. И хотя точка в деле ещё не стоит, в последнее время прогресс ожидался: разговоры о скором обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом ходили всё активнее. Совсем недавно в украинскую столицу даже приезжала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова , а Владимир Зеленский многозначительно рассказывал, что последние два месяца занимается вопросом обмена и обещал скорые результаты. Очевидно, именно «проблема Вышинского» была главной преградой на пути обмена, и его освобождение открывает дорогу к давно обсуждаемому формату обмена «33 на 33».

Сейчас вообще сложилась такая ситуация, что проблема арестованных стала «токсичной» как для Москвы, так и для Киева. Например, только в прошлом месяце представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал «ужасным» решение суда о продлении Вышинскому срока содержания под стражей и пообещал, что приложит все усилия для освобождения. А уж сколько проблем на международной арене России доставляют, например, несчастные украинские моряки, которых Порошенко послал «на убой» в Керченский пролив! Таким образом, процесс гуманизации в отношении двух стран назрел: России нужно хоть немного ослабить давление Запада, в Киеве тоже понимают, что на борьбу с «контрреволюционными элементами» долго закрывать глаза не будут, и пора уже возвращаться к образу жизни цивилизованного государства.

Обмен нужен ещё и потому, что СИЗО и тюрьмы — вообще одно из худших мест, где может находиться человек, даже если он правда совершил преступление, а не просто попал в политические разборки братских народов. При этом он несёт в себе минимум репутационных издержек для каждой страны. По обе стороны границы эта вражда изрядно надоела людям. Зеленскому нужно оправдывать ожидания избирателей, доверивших ему власть во многом и по причине миротворческой риторики. Процесс обмена также открывает дорогу к прямым очным переговорам двух президентов, потому что в Кремле давно и чётко давали понять, что будут выстраивать отношения с новой властью, основываясь не на обещаниях, а на реальных делах. И вот, похоже, Киев демонстрирует готовность совершать конкретные шаги ради попытки договориться.

Но и излишне расслабляться тоже не стоит, время для благодушия ещё не пришло. Безусловно, начавшиеся процессы могут свидетельствовать о том, что новая власть отличается чуть более гуманным подходом к решению вопросов. Но это всё ещё не отменяет репрессивной сути самого украинского государства в его нынешнем виде, а Вышинский всё ещё может получить свои 15 лет тюрьмы за государственную измену.