На Украине арестовали экс-главу Минздрава

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что суд предоставил ей возможность выйти на свободу под залог в размере 6 млн гривен.

По данным издания, Богатырёва, как предполагается, будет содержаться под стражей до 21 октября включительно.

Ранее в Богатырёву задержали аэропорту Киева. В отношении экс-министра расследуется дело о завладении чужим имуществом.