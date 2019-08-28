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На Украине арестовали экс-главу Минздрава 

RT на русском + ещё 6 3 часа назад
На Украине арестовали экс-главу Минздрава
Фото: РИА Новости
Печерский райсуд Киева арестовал экс-главу Министерства здравоохранения Украины Раису Богатырёву.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что суд предоставил ей возможность выйти на свободу под залог в размере 6 млн гривен.
По данным издания, Богатырёва, как предполагается, будет содержаться под стражей до 21 октября включительно.
Ранее в Богатырёву задержали аэропорту Киева. В отношении экс-министра расследуется дело о завладении чужим имуществом.
В 2014 году она была отправлена в отставку с поста главы Минздрава Украины.
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Украина , В мире , Происшествия , Раиса Богатырева , Минздрав РФ , Киев
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