100 законов Зеленского. Президент готовит депутатам из «Слуги народа» горячую парламентскую ночь

В четверг, 29 августа, на Украине состоится первое заседание новой Верховной Рады — 9 созыва. Планы у депутатов и президента Зеленского — как минимум наполеоновские: планируют работать с открытия и до результата — пока не примут все запланированные законы (их около 100).

Торжественное заседание нового парламента начнется в 10:00 четверга. Эту дату предложила партия Владимира Зеленского «Слуга народа», впервые в истории независимой Украины получившая монобольшинство в парламенте по итогам выборов.

11 пунктов — и к новому правительству

На первом заседании депутаты приносят присягу на верность Украине. При этом открывает работу спикер предыдущего созыва — сейчас это Андрей Парубий

По традиции, текст присяги зачитывает самый старший депутат: Юлий Иоффе — 78-летний представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» (№ 12 в списке), депутат шести созывов Рады.

После этого в сессионном зале Рады исполняют гимн Украины.

После принятия присяги глава подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков , лидер «Слуги народа», откроет первую сессию парламента.

Проходить она будет по следующему сценарию:

1. Формирование Временного президиума первой сессии;2. Формирование и регистрация депутатских фракций и депутатских групп;3. Доклад спикера Рады предыдущего созыва о состоянии законодательной работы в парламенте;4. Избрание Счетной комиссии;5. Избрание спикера Верховной рады Украины;6. Избрание первого заместителя и заместителя председателя Верховной рады Украины;7. Заслушивание внеочередного послания президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины;8. Заслушивание доклада Подготовительной депутатской группы, вопросы докладчику и ответы на них;9. О комитетах;10. О Согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной раде;11. Об освещении работы Верховной рады.

После этого нардепы смогут начать назначать новое правительство.

Важная ночь

По сообщениям украинских СМИ, Владимир Зеленский проведёт закрытую встречу с депутатами от «Слуги народа» перед первым заседанием парламента.

Отмечается, что встреча пройдёт 28 августа в выставочном центре «Парковый», где раньше находился штаб «Слуги народа». Начало встречи — в 16:00.

Как пишут СМИ, депутатов призвали готовиться к горячей ночи: быть готовыми работать всю ночь с 29 на 30 августа, «поскольку в первый день работы парламента нужно принять около ста законов, а также утвердить состав правительства».

По данным издания «Левый берег», Рада планирует на первом заседании рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, сокращении числа депутатов с 450 до 300, запустить работу комитетов. Также возможно внесение кандидата на должность премьер-министра Украины. Всего депутаты планируют рассмотреть от 60 до 100 ключевых законопроектов.

Также народные избранники могут рассмотреть законопроект о проведении местных выборов в Киеве.

Как будет выглядеть новая Рада

В новом парламенте будет 424 народных депутата — вместо прописанных в Конституции 450. В 26 одномандатных округах выборы не проводились — на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму, который Украина считает своим.

По спискам в Раду прошли пять политических сил: «Слуга народа» — 43,16%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%, «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,1%, «Голос» — 5,82%.

С учетом полученных мест по спискам и прошедших по мажоритарным округам, политсилы получат: 254 кресла — «Слуга народа», 43 — «Оппозиционная платформа — За жизнь», 26 — «Батькивщина», 25 — «Европейская солидарность», 20 — «Голос».

56 мест получат самовыдвиженцы и представители других партий (6 мест — Оппозиционный блок, по одному — «Самопомощь», «Единый центр», ВО «Свобода» и «Белая Церковь вместе»).