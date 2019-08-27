Появились новые данные о погибших в «Иловайском котле»

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Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года. Об этом сообщает «Би-би-си Украина».
По данным украинского военного ведомства, в боях в Иловайске погибли 220 военнослужащих, 44 получили ранения, 40 пропали без вести и 13 удерживаются в плену. В Генштабе добавили, что 29 августа 2014-го, когда для окруженных украинских силовиков был открыт гуманитарный коридор, чтобы дать им возможность покинуть район боев, армия Украины потеряла 129 человек, еще 18 получили ранения.
Новая цифра, как отмечает издание, не включает в себя число погибших бойцов добровольческих батальонов, которые вместе с ВСУ воевали в Иловайске. Тем не менее, как заявил бывший начальник Генштаба Виктор Муженко в интервью «Радио Свобода», добровольческие батальоны потеряли 200 бойцов. Таким образом, в общей сложности потери Киева могут составлять более 420 бойцов, а не 366, сколько в 2015 году насчитала главная военная прокуратура Украины.
Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями Вооруженных сил Украины, МВД и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики — с другой. Впоследствии эти события стали известны как «Иловайский котел», поскольку украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, затем были окружены и в результате прорыва понесли крупные потери. В следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.
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Украина , Армия , Видео , В мире , Конфликты , Виктор Муженко , Генштаб , МВД , Верховная Рада , радио "Свобода" , Иловайск
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