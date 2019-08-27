«Шутить продолжает, забывая, что он президент». Эксперты о ста днях правления Зеленского

В должность главы государства Зеленский вступил 20 мая 2019 года. До избрания Зеленский был знаменит как комедийный актер, продюсер и сценарист. Являлся основателем и худруком студии «Квартал-95» и капитаном команды КВН «95-й квартал». Его деятельность до политики, как высказывались многие, способствовала Зеленскому в победе на выборах. Однако, позднее ему предрекали падение рейтингов.

«Если к парламентским выборам он выйдет на уровне поддержки 35%, это будет большой успех, учитывая условия той страны, которую он возглавит. Поэтому если кто-то считает, что он может войти в должность президента и сохранить уровень поддержки, который был во время избирательной кампании, то ошибается. В президентской кампании ему удалось, как артисту, понравиться всем, а в политике так не бывает. Любое его действие в статусе президента неминуемо будет вести к потере уровня доверия, к падению рейтинга», — предупреждал в эфире НСН экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

Но к середине июня рейтинг президента Владимира Зеленского сохранял высокие позиции — 50% украинцев были довольны его работой, 38% респондентов не сформулировали позицию и 14% — критиковали деятельность действующего президента. При этом деятельностью Рады были не удовлетворены 90% опрошенных.

Последние события развеяли и неверия политологов в успех партии Зеленского «Слуга народа» в выборах в Верховную Раду. Депутаты президентской партии набрали 43% голосов и забрали 124 мандата из 225 существующих.

«Я могу с уверенностью утверждать, что отменить результаты выборов нереально. Дело в том, что такой фантастический успех команды Зеленского легитимирует роспуск Рады и досрочное голосование даже при возможном нарушении буквы закона. Слишком убедительная победа у него, поэтому ни один суд не решиться отменить такие результаты», — прокомментировал директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН.

При этом, Украине предрекают падение из-за движения Зеленского к установлению диктатуры в стране.

«Жесткий контроль, подконтрольность, все голосуют только по команде, никакой самостоятельности. Кураторы от Зеленского уже предупредили, что если кто-то в свободное время будет вести переговоры с другими лицами по поводу каких-то голосований, получения взяток, то они будут исключены не только из фракции, но и выгнаны из Рады. Такая проведена воспитательная работа, чтобы люди знали. Или вы слушаете Зеленского, или вы уже не депутат. Получится или не получится, это другое. Но зная его методы работы и его возможности, он это может сделать. И тогда получится, что все депутаты будут исполнителями команды», — в эфире НСН сказал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Несмотря на обращение Зеленского к коллегам-политикам не вешать в своих кабинетах его портрет, в медиа-пространстве прошла информация об аукционе бюстов украинского президента.

«Все президенты подбирают таких чиновников себе в аппарат, которые готовы лизать сапоги, если надо будет. Это главное качество любого государственного служащего, что он должен, если надо, поцеловать задницу вышестоящего, президента — так тем более. Я думаю, что в Зеленском одновременно сидит и коммунист, и капиталист. С одной стороны занимается социальной демагогией и популизмом, биомассы всякие и "лошарики" любят это, а с другой стороны — хочет деньги зарабатывать. На бюстиках можно очень хорошо зарабатывать. Все ради прикола будут покупать, это же модно сейчас — по приколу. А потом это войдет уже в историю — главное начать. Затем это станет культом. Это формирование культа личности, однозначно», — сказал он.

Было и сравнение Владимира Зеленского с Владимиром Путиным после того, как первый, проехав на КамАЗе, протестировал готовность моста через Днепр. Обвинения в адрес украинского президента в стремлении быть похожим на российского лидера в эфире НСН не поддержал профайлер первого профессионального агентства по выявлению лжи «Алибинет.ру» Илья Степанов

«По одному совпадению я бы не сравнивал Зеленского с Путиным. Рынок PR-приемов достаточно ограничен. Я бы искал всегда первоисточник: кто в истории сделал нечто подобное ранее? С точки зрения особенностей нервной системы, Путин и Зеленский очень отличаются. У них манера построения речи, коммуникации совершенно разная. Владимир Путин ориентирован внутрь себя. У него есть «внутренний референт».

Российский президент действует через внутреннее принятие решений. Владимир Зеленский ориентирован на других. Ему проще действовать через взаимодействие с кем-то. Жестикуляция. Четкая, чеканящая, ритмообразующая — у Путина. Достаточно широкая, подвижная, не оформленная за счет того, что очень быстрый поток мыслей — у Зеленского. Сдержанная, я бы сказал, ригидная мимика у Путина. Неудержимая, живая мимика у Зеленского» — рассказал российский профайлер.

«Излишнюю живость» Владимира Зеленского в эфире НСН прокомментировал первый президент Украины Леонид Кравчук . Во время пресс-конференции в Канаде Зеленский дважды рассмешил слушателей — заявил, что хочет говорить на «официальном» языке Канады — украинском, а затем на конференции по Украине в Торонто поздоровался на английском.

«Он по природе своей человек раскованный. Очень свободно мыслит, увлекается юмористическими посылами. Он умеет это делать, не случайно столько лет управляет таким коллективом как «95-й квартал». И я думаю, в Канаде он почувствовал себя очень уютно по сравнению с другими странами. Я сам когда-то был в Канаде, и там очень много этнических украинцев, канадцев украинского происхождения. И поэтому он позволил себе шутить», — сказал Леонид Кравчук.

Тем не менее, Зеленскому пора посерьезнеть, считает собеседник НСН.

«Но когда президент приезжает в другое государство, он не должен ни на секунду забывать, что он президент. И во сне человек должен помнить, что он президент. Но я верю в то, что он сам поймет, что шутить — хорошо, но лучше дома, лучше неофициально, в кругу друзей за чашкой чая или рюмочкой коньяка», — добавил первый президент Украины.